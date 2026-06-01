誠品登陸尖沙咀The ONE！ 首設75米閱讀長廊 滿額即減$30再送現金券

誠品插旗尖沙咀The ONE！來自台灣的大型連鎖書店誠品生活於即日起在尖沙咀The ONE試業。新店首設75米閱讀長廊，提供超過15萬冊藏書，配合兒童館和文具館等空間，讓一眾書迷盡情投入閱讀的樂趣中。新店推出迎新優惠，顧客於6月30日前購物滿$300，即減$30及加送$30書店現金券，書迷不妨把握機會大手入貨！

首設 「 75 米閱讀長廊」 飽覽 九龍公園景色

新店佔地近2萬呎，並以「經典傳承，開啟人文新視野」為定位，裝修風格以經典的溫潤木質為主調。作為首次設立「75米閱讀長廊」的誠品書店，顧客可在九龍公園的自然景觀下，閱讀超過15萬本的人文、藝術、設計與攝影類等中外文書籍。

延續人氣空間品牌

店內同時延續多個人氣設施空間，包括以童話森林主題的「誠品兒童館」、成人專屬的閱讀空間、網羅全球文具好物的「風格文具館」以及匯聚台灣風味的「誠品知味」。少不了還有本地及國際品牌，涵蓋全港首間「漫山語」茶飲、本地攝影「Fotometa」和澳洲植萃「Ausganica」等。