7-Eleven x New Balance第2彈卡式機+Mini相機登場 復刻經典潮流玩物/超輕量運動袋同步推出

繼早前7-Eleven與New Balance聯乘推出12款迷你波鞋模型磁貼，掀起全城換購潮後，今次推出第二彈驚喜！携手帶來充滿玩味的Retro卡式機及Mini咔嚓相機。兩款產品融合7-Eleven與New Balance元素，將復古經典化作潮流玩物。另外，超實用的摺疊運動袋亦同步登場，即睇詳情。

4款Retro卡式機登場 4款Retro卡式機以盲盒形式登場，每部Retro卡式機内置卡式帶，入面已預錄由Rover呈獻的《難得全家聚一起》改編版——「7仔梗繫你」45周年主題曲，更貼心附設有線耳機！每款盲盒更附有該款式獨有貼紙，可以貼紙區分卡式帶的A、B面外，更能發揮創意，裝飾Retro卡式機。Retro卡式機同時設有錄音模式，可以錄下心聲送給重視的人，永久保存這份真摯情感，極具收藏價值。Retro卡式機也能收聽電台，只要滑動選台按鈕，便能選擇不同 FM 電台頻道，體驗80年代拿着收音機接收大氣電波的趣味。

4款Mini咔嚓相機記下難忘瞬間 今次第二彈亦推出近期超人氣的Mini咔嚓相機，以盲盒形式發售，共4個款式，每款都以不同外殼顔色和圖案配搭，設計精美，體積小巧輕巧便利，盲盒附贈的銀扣及幼鏈，可掛於鎖匙扣或手袋上。除了基本的拍照和錄影， Mini 咔嚓相機更有錄音功能，一物可以三用！相機能挑選像素外，在錄影模式中更有移動偵測功能，相機能自動偵測畫面的動靜態，偵測到有動態時自動拍攝，而畫面靜止超過10秒時便自動停止錄製；相機更内置25款不同濾鏡，非常實用！

Mini 咔嚓相機及Retro 卡式機印花派發詳情 由2026 年6 月3 日早上7 時起至2026 年6 月30 日止。顧客於 7-Eleven 實體店舖或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享1張印花。滿$30享2張，滿$40享3張，如此類推。 Retro卡式機系列換購詳情 電子印花：由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊4張電子印花加$248，即可隨機換購1件。 實體印花：由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊4張實體印花加$248，即可隨機換購1件。 yuu會員專享優惠：由2026年6月3日起至2026年6月30日止。兌換日期由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止。以 8,800 yuu積分加$218，即可隨機換購1件。

Mini 咔嚓相機系列換購詳情 電子印花：由2026年6月3日早上7 時起至2026年7月3日止，儲齊4張電子印花加$168，即可隨機換購1件。 實體印花：由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊4張實體印花加$168，即可隨機換購1件。 yuu會員專享優惠：由2026年6月3日起至2026年6月30日止。兌換日期由2026年6月3日早上7時起至 2026年7月3日止。以8,800 yuu積分加$128，即可隨機換購1件。

限量超輕量摺疊運動袋同步推出 7-Eleven與New Balance聯乘系列少不了運動元素！摺疊運動袋使用聚酯纖維，輕量之餘，且容量極大，可摺疊在附送的蝴蝶結小袋内，體積細小易攜。更特別設有兩個貼心細節，除了附有拉鏈，方便收納且安全不易掉下物件外，更有行李拉桿帶設計，能套在行李箱拉桿，用作行李袋之用！ 摺疊運動袋換購詳情 由2026年6月3日早上7時至7 月3日止。 於7-Eleven分店任何消費加 $129，即可換購摺疊運動袋1件。數量有限，換完即止。客人可挑選款式。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：由2026年6月3日至7月3日止；兌換日期由2026年6月3日早上7時至7月3日止。以8,000 yuu 積分加 $89，即可換購摺疊運動袋1件。