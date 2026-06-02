umbro香港首店開到銅鑼灣 聯乘新品同步登場

繼旺角朗豪坊概念店打響頭炮後，GENERAL PURPOSE再下一城，與英國經典運動品牌umbro進一步深化合作，於銅鑼灣禮頓中心開設香港首間umbro專門店。新店空間設計以「Work in Progress」為主軸，延續朗豪坊店以木材為主調的溫潤質感，同時加入更多「未完成、進行中」的視覺語言。店內保留部分原有結構與使用痕跡，再配合舊木櫃、工作枱、工業燈具及貨箱陳列，營造出介乎後勤倉庫、臨時工作室與零售空間之間的氛圍。

聯乘產品同步登場 產品方面，銅鑼灣專門店將帶來全港較⿑全的umbro新品，當中包括足球訓練服飾、復刻球衣、城市運動單品以及時尚支線。除主線系列外，店內亦會陸續引入多個具話題性的限量合作企劃，包括TOGA x umbro系列和Crocs x umbro聯乘鞋款。

以足球底蘊連結當代城市文化 適逢2026年為世界盃年，同時亦是英格蘭國家隊奪得1966年世界盃冠軍60周年，對源自英國、以足球文化為核心的umbro而言，此時在香港迎來首間專門店，別具象徵意義。這次開店不僅反映品牌在本地零售布局進一步深化，也展現其如何以足球DNA為核心，串連英倫傳統、當代穿搭與香港城市文化，進一步擴大品牌在本地市場的影響力。