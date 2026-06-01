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出版：2026-Jun-01 16:00
更新：2026-Jun-01 16:00

壽司郎優惠｜壽司郎推$10白碟快閃優惠 4款壽司限時$10 油漬吞拿魚/特盛海灣貝配飛魚子

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壽司郎優惠｜壽司郎推$10白碟快閃優惠 4款壽司限時$10 油漬吞拿魚/特盛海灣貝配飛魚子

壽司郎優惠｜壽司郎推$10白碟快閃優惠 4款壽司限時$10 油漬吞拿魚/特盛海灣貝配飛魚子

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壽司郎由6月2日起推出$10白碟快閃優惠，4款精選壽司將輪流以優惠價$10登場！當中最抵食的包括「江戶前風醬油漬吞拿魚」以及「特盛海灣貝配飛魚子」，另外6月起更有期間限定「盛夏百味」限定商品登場，加上超值父親節感謝優惠，下文即睇介紹啦！

壽司郎$10白碟快閃優惠

首輪推出的生薑燒風味豚里肌肉海苔包（$10），以一口大小呈現豚丼風格，將日式家常料理的溫暖滋味濃縮其中，生薑燒醬香氣突出，配合嫩滑豚里肌，味道濃而不膩！還有鮟鱇魚肝軍艦（原價$12→$10），入口即感受細緻綿滑的口感，最驚喜的是面層配上清新柚子啫喱，微酸的果香恰到好處，瞬間中和了魚肝的豐腴油脂，清爽開胃！
第二輪優惠將於6月23日登場，主打江戶前風醬油漬吞拿魚（原價$12→$10），經醬油醃漬後更顯入味，魚肉柔嫩細膩，鹹香與鮮味兼備，喜歡傳統風味的朋友絕對不能錯過！而特盛海灣貝配飛魚子（$10）亦有驚喜，海灣貝肉質細嫩帶彈性，入口甘甜，配搭飛魚子增添口感層次與輕微脆感，啖啖都散發著濃郁的海洋氣息。 

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WhatsApp Image 2026 06 01 at 10.24.43 (1) 生薑燒風味豚里肌肉海苔包 10元 江戶前風醬油漬吞拿魚 10元 特盛海灣貝配飛魚子 10元 鮟鱇魚肝軍艦 10元

期間限定「盛夏百味」限定商品登場

6月16日起壽司郎推出「盛夏百味」限定商品，陣容非常豐富！包括鹽燒厚切黑鮪大吞拿魚腩（$32）以厚切黑鮪魚腩為主角，先以花刀切紋再灑鹽炙燒，逼出豐富魚脂香氣，配上生磨山葵，油脂的甘甜與山葵的微辛完美平衡！南蠻蝦配三文魚子（$22）則為首次登場，南蠻蝦肉質甜潤彈牙，入口甜潤又有彈牙感 ，配搭三文魚子鮮上加鮮！最震撼的是板・極上生海膽（配醋飯・紫菜）（$88），生海膽以板上方式帶來視覺與味覺雙重享受，海膽份量增加33%！另外還有魚卵三味海苔包($17)、濃厚海膽牛油拌麵($38)、大學芋風糰子配牛奶味軟雪糕($27)，同樣值得一試！

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期間限定「盛夏百味」限定商品登場 濃厚海膽牛油拌麵 38元 板・極上生海膽(配醋飯・紫菜) 88元 忌廉芝士甲羅燒 39元 牛腹胸肉 12元 唔辣嘅香酥炸雞 25元 吞拿魚萩餅 12元 大學芋風糰子配牛奶味軟雪糕 27元 炙烤醬油水八爪魚 12元 「悶絕」鹽燒厚切黑鮪大吞拿魚腩 32元 蟹三味(水煮・生・蟹肉拌蟹膏) 32元 南蠻蝦配三文魚子 22元 炙燒日本真鯛配白蔥精製XO醬 22元 縞鯵 22元

父親節感謝優惠

父親節期間，壽司郎亦有父親節感謝優惠，6月19日起有水煮松葉蟹腳海苔包($17)以及赤蝦二貫($12)。而在父親節正日6月21日，菊正宗(大吟釀)更可享半價優惠，由原價$59減至$29，切勿錯過！

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