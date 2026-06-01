Mrs. Fields迷你布朗尼買12送6 平均單件只需$3.8+父親節限定禮盒$45

香濃細滑的朱古力滋味，一向是甜品控的摯愛。今個月，Mrs. Fields的至牌「迷你布朗尼朱古力批」成為了門市主角，為大家帶來難以抗拒的甜蜜驚喜。凡於門市購買12件迷你布朗尼朱古力批，即額外再送6件。原價為$34/6件，折後平均每件不到$4，價錢激抵！

Mrs. Fields即日起至6月30日推出超值「迷你布朗尼朱古力批」買12送6優惠，顧客只需以$34購買12件，即可免費獲贈6件，平均單件不用$4。品牌同步推出父親節限定曲奇禮盒，讓辛苦為家庭打拼的爸爸，享受專屬的療癒時光。

父親節限定：「超級爹哋」曲奇禮盒

家中的「超級英雄」每天為家庭默默奮鬥，是時候為他補充滿滿的正能量。今年父親節，Mrs. Fields Cookies特別推出專屬的「超級爹哋」曲奇禮盒系列，向偉大的爸爸們致敬。 小巧精緻的限定禮盒包裝內，裝滿了每天新鮮焗製的招牌BB曲奇，配上一杯香濃咖啡，簡單打造完美的父親節專屬「Me Time」。

窩心價：父親節限定優惠只需$45/盒，輕鬆準備一份滿載心意的小禮物，慰勞辛苦的爸爸。

查詢：Mrs. Fields Hong Kong