新店關注組｜杜拜頂尖精品咖啡Roasters Specialty Coffee House亞洲旗艦店登陸中環

咖啡品牌創於2021年，在阿聯酋共有14間分店。直接從原產地運送咖啡豆，甚至搜羅稀有產地品種，並與農夫、世界級烘焙商及經驗咖啡師緊密合作，保持咖啡品質一致。當地的咖啡款式特多，除了不同處理法的單品咖啡之外，更有本地少見的口味如香蕉燉蛋凍鮮奶咖啡、芒果焦糖凍鮮奶咖啡、開心果鮮奶咖啡、薰衣草咖啡等。

搜羅90分以上及得獎咖啡豆

咖啡店將會搜羅24個國家最優質的咖啡豆來港，包括多款90分以上的藝妓（Geisha）咖啡豆及卓越杯（Cup of Excellences）得獎咖啡豆，由專人在店舖烘焙室現場炒豆。在阿聯酋的分店提供全日精緻餐飲菜單，包括高級早餐、手工烘焙如牛角酥，香港店也不例外，打造成「品味生活地標」，格調優雅，貴賓室設備齊全，讓客人擁有私隱空間享受美食與靚啡。咖啡店亦計劃即將在倫敦、多哈和利雅得開設旗艦店，啡迷bookmark定去朝聖啦！