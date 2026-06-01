網購送公屋租金券！ 京東聯手AlipayHK送高達$3,000租金券 618五折/滿減/支付優惠

跨境電商搶攻港澳年中消費旺季再出新招。今年京東港澳 618 大促首次取消運費門檻，全場一件即包郵；同時聯同 AlipayHK 針對公屋住戶推出租金繳費券，下單即送 50 港元，新客更可抽獎贏取最高 3,000 港元租金券。另外還有免運費、 5 折商品折扣、滿減以及支付疊加等優惠，即睇以下優惠一覽。

新客優惠 ：新註冊用戶可獲滿 1,000 減 300 元及滿 500 減 100 元人民幣優惠券、1 元專享商品及免運費券。

折扣與滿減 ：全品類商品低至 5 折，跨店消費每滿 200 元人民幣減 30 元人民幣，平台聲稱可領取的購物補貼總值達 6,180 元人民幣。另設「全港比價、買貴雙倍賠」承諾。

售後方面 ：自營家電設 30 天包退及 180 天有壞換新。

購物即送$50公屋租金優惠 新客可參加$3000租金繳費券抽獎

此外，公屋用戶更有額外優惠。於京東 APP 港澳站或官網下單並以 AlipayHK 付款後，可即時領取 50 港元公屋租金繳費券（適用於房委會賬單淨額滿 1,000 港元或以上），每人限領一次，先到先得。

新客另可參加抽獎，獎品為最高 3,000 港元 AlipayHK 公屋租金繳費券，共 180 份，得獎名單將於 7 月 15 日抽出，7 月 24 日在《英文虎報》、《星島日報》及京東官網公佈。參加者須年滿 18 歲、持有效香港身份證，並已註冊京東及 AlipayHK 賬戶。