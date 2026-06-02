西樹泡芙感謝日買2送2 買曲奇脆脆送藍莓忌廉+ 5大港鐵站地址

甜品控注意，人氣泡芙連鎖店CHEZ CHOUX西樹泡芙每月驚喜第六彈，將於今日(2/6)推出「PUFF DAY 泡芙感謝日」限時優惠，兩款大熱王牌口味買2送2，讓甜品控在繁忙日常，可以香脆嫩滑的雙重口感療癒心靈。

感謝日限定人氣口味

西樹泡芙向來以外脆內軟聞名，本次感謝日精選了兩款極受歡迎的經典組合，凡於今天活動當日購買「曲奇脆脆泡芙」兩件，即免費贈送「藍莓忌廉泡芙」兩件。「曲奇脆脆泡芙」主打濃郁朱古力與酥脆曲奇碎完美融合；贈送的「藍莓忌廉泡芙」則走酸甜清新路線，果香與細滑忌廉交織，多吃也不膩，帶來是口感大滿足。(此優惠數量有限，售完即止，且不能與其他優惠同時使用。)