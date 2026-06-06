除了狗糧還可吃甚麼？狗狗10大健康食物一次看清

不少飼主都關心狗狗除了日常主糧外，還可以吃甚麼才算健康。事實上，只要選擇得宜，一些天然食材不但可以豐富餐單，亦有助補充蛋白質、纖維、維生素及健康脂肪，對腸道、皮膚、免疫系統以至整體體能都有幫助。不過，狗狗的飲食始終不能只看「營養高低」，還要考慮食材是否容易消化、餵食方式是否安全，以及是否適合個別年齡、體型和身體狀況。以下整理10大適合狗狗食用的食物，並簡單說明各自的營養優點與餵食注意事項，方便主人為愛犬安排更均衡的日常飲食。

狗狗十大食物 1：雞肉

狗狗十大食物 1：雞肉 雞肉被視為最適合狗狗的常見食材之一，原因在於其蛋白質質素高、脂肪相對較低，而且一般較容易消化，亦方便融入日常餐單。雞肉烹調方式多，亦容易與其他食材搭配。不過，應避免餵食經加工、含調味料或添加物的雞肉製品；較理想的做法是選用無骨、去皮的雞肉，以減少脂肪攝取及骨頭卡喉等風險。

狗狗十大食物2：綠色蔬菜 菠菜、甘藍、羽衣甘藍等綠色蔬菜，營養密度高，對狗狗健康有不少好處。若處理得宜，更可成為性價比高的日常配菜。一般建議先蒸煮，再切碎或切小塊，既有助吞嚥和消化，也可提升適口性。相反，直接餵食生的綠色蔬菜，部分狗狗未必容易消化，甚至可能引起腸胃不適。就算狗狗較挑食，都絕對不應以鹽、胡椒、醬汁等調味料提升味道。如果打算為狗狗加入新食材，最好先諮詢獸醫或寵物營養師，以確保飲食安排安全合適。

狗狗十大食物3：糙米 糙米其實十分適合加入狗狗主食的配搭食材之一。相較精製白米，糙米保留更多營養與纖維，只要份量得宜，便有助補充能量及維持腸道健康。不過，糙米雖有營養，也不應成為唯一主食，仍須與蛋白質、蔬菜等食材配合，才可達致均衡飲食。此外，糙米必須徹底煮熟至軟身，否則可能較難消化，甚至引致腸胃不適。

狗狗十大食物4：雞蛋 雞蛋一向被視為營養密度高的食材，對狗狗而言亦然。它含有優質蛋白質及多種維生素、礦物質，對肌肉、皮膚及整體機能都有幫助，因此在健康食物排名中佔一席位。 雖然雞蛋對大多數狗狗而言屬健康食物，但少數狗狗可能對雞蛋過敏或不耐受，首次餵食時宜小心觀察反應。同時，雞蛋不應加入鹽或其他調味料，並建議先以煮熟形式餵食，以減低食安風險。

狗狗十大食物5：三文魚 三文魚無論對人或狗都是受歡迎的食材，不但味道較佳，同時亦有相當高的營養價值，尤其在優質蛋白質及脂肪酸方面表現突出。不過，三文魚的餵食份量仍須審慎控制，尤其是小型犬及幼犬。如果主人擔心魚類中的重金屬問題，亦可考慮沙丁魚或鳳尾魚等體型較小的魚種，作為營養相近的替代選擇。

狗狗十大食物 6 ：蕃薯 蕃薯當中含有膳食纖維、維生素與抗氧化成分，對腸道及整體健康均有一定幫助。但要注意，生蕃薯澱粉含量高，狗狗未必容易消化，較理想的做法是煮熟或蒸熟、放涼後去皮再餵食。若狗狗本身有糖尿病或胰臟問題，則應先諮詢獸醫意見。

狗狗十大食物 7 ：藍莓 藍莓屬營養較豐富的水果，在大部分情況下都可安全餵予狗狗。它含有抗氧化劑、纖維及多種維生素，對免疫系統、皮膚、毛髮及消化健康都有一定益處。 藍莓可拌入主食，亦可作為小食，但始終只宜作日常飲食的一部分，不應過量。進食過多可能引致消化不良或腹瀉；若是戶外採摘的藍莓，更應徹底清洗，以減少農藥或害蟲殘留風險。

狗狗十大食物 8 ：紅蘿蔔 紅蘿蔔含有維生素、礦物質及膳食纖維，營養價值不俗，亦是不少飼主常用的健康加餐選擇。與蕃薯類似，若紅蘿蔔未經烹調且體積過大，可能較難咀嚼和消化，甚至增加哽喉風險。因此，較穩妥的做法是切成小塊，或先蒸煮至軟身後再餵食。

狗狗十大食物9：南瓜 南瓜同樣屬營養豐富、低熱量而且較易消化的食材，有助維持狗狗的腸道、視力及整體身體機能。雖然南瓜生吃或煮熟一般都可食用，但為減低消化負擔，仍建議先煮熟、去皮並切成小塊。餵食時亦應避免加入任何調味料，並按狗狗的年齡、體型及健康狀況調整份量。 由於南瓜含有天然糖分，如狗狗患有糖尿病，或需要控制糖分攝取，應先向獸醫查詢是否適合食用。

狗狗十大食物10：吞拿魚 吞拿魚與三文魚同樣屬高蛋白、含健康脂肪的魚類。雖然在脂肪酸含量及營養多樣性方面略遜於三文魚，但對某些需要較高蛋白質或較喜歡魚類味道的狗狗而言，仍具吸引力。不過食用不宜過量，原因是部分魚類可能含有較高重金屬，長期大量攝取或影響健康。一般而言，餵食次數應視乎狗狗體型與活動量而定；若首次嘗試，亦應留意是否出現皮膚紅腫、痕癢、嘔吐或腹瀉等過敏反應。 總括而言，這10種食物各有營養價值，但最重要仍是均衡飲食。主人餵食前應按狗狗體型、年齡及健康狀況調整份量，有需要時先諮詢獸醫。