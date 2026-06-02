全港首個《守護甜心！》主題活動登陸LCX 3大必影打卡位 50+獨家周邊限時登場

各位守護甜心粉絲注意！全港首個《守護甜心！》主題活動「Shugo Chara! in HONG KONG」將於6月13日起登陸尖沙咀LCX，帶來4大必影打卡位及限定店。粉絲不但可與一眾主角和「守護蛋精靈牆」拍照，更可入手超過50款獨家周邊，包括40款的收藏小卡和吊飾盲盒等，粉絲不容錯過！

以「 My Heart, Unlock ！」為題推3大拍照位

活動將以「My Heart, Unlock！」為主題，以作品標誌性的紅黑格紋元素及Vivienne Westwood的風格，加入全新「Pink and Brown」色調，帶領粉絲重返青春回憶。最讓粉絲期待的必屬3大打卡位。位於LCX正門的「My Heart, Unlock! 心靈之牆」以紅黑格紋心型牆為背景，劇中多位角色包括主角日奈森亞夢和相馬空海等將會登場，與粉絲留下特別回憶。

必影「守護蛋精靈牆」

「守護蛋精靈牆」展示16隻心靈之蛋，當中包含劇中主角的守護蛋精靈和象徵失去勇氣而黑化的「惡蛋」。別錯過「角色鏡面互動自拍區」，與星名歌唄與月詠幾斗合照的機會，粉絲甚至能夠近距離與他們打卡合照。