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生活
出版：2026-Jun-02 17:00
更新：2026-Jun-12 18:35

全港首個《守護甜心！》主題活動登陸LCX 3大必影打卡位 50+獨家周邊限時登場（有片）

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各位守護甜心粉絲注意！全港首個《守護甜心！》主題活動「Shugo Chara! in HONG KONG」將於613日起登陸尖沙咀LCX，帶來4大必影打卡位及限定店。粉絲不但可與一眾主角和「守護蛋精靈牆」拍照，更可入手超過50款獨家周邊，包括40款的收藏小卡和吊飾盲盒等，粉絲不容錯過！ 

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《守護甜心！》登陸尖沙咀LCX！

推3大拍照位

活動將以「My Heart, Unlock！」為主題，以作品標誌性的紅黑格紋元素及Vivienne Westwood的風格，加入全新「Pink and Brown」色調，帶領粉絲重返青春回憶。最讓粉絲期待的必屬3大打卡位。位於LCX正門的「My Heart, Unlock! 心靈之牆」以紅黑格紋心型牆為背景，劇中多位角色包括主角日奈森亞夢和相馬空海等將會登場，與粉絲留下特別回憶。

必影「守護蛋精靈牆」

「守護蛋精靈牆」展示16隻心靈之蛋，，每顆蛋代表1隻守護甜心，當中包含劇中主角的守護蛋精靈和象徵失去勇氣而黑化的「惡蛋」。粉絲別錯過「角色鏡面互動自拍區」，與星名歌唄與月詠幾斗合照的機會，粉絲甚至能夠近距離與他們打卡合照。 

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40款角色小卡 專為香港站打造

同場的限定店推出100款獨家周邊產品。除了亞克力吊飾盲盒和亞克力立牌等夢幻精品外，店內同時設有抽卡機，讓粉絲抽出專為香港站打造的Collection Card系列。香港獨家系列分為UR (Ultra Rare)SR (Super Rare)R (Rare) N (Normal) 4種稀有程度，極具收藏價值。LCX顧客消費滿指定金額，同樣可換領不同禮物，包括守護使者學生ID卡和原畫色紙 (Shikishi)

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LCX《守護甜心！》限定店

開放日期：2026613日至712

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX正門

展覽開放時間： 上午 10 時至晚上 10

免費入場

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