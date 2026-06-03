第四屆家鄉市集設370個特色攤位 黎耀祥 張與辰輪流獻唱 首推匯聚南北風味中華美食街

年度文化美食盛事《第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華》，將於今天起(3日)至6月7日，一連5天進駐銅鑼灣維多利亞公園。今年活動規模更勝過往，不但首度推出「中華美食街」，更帶來超過370個特色攤位，讓市民不用離港，就能感受大江南北的風土人情。
地道家鄉小食一站式品嘗
今年的維園將變身大型美食不夜城，最矚目的是匯聚天南地北非遺小吃與地道手信的「中華美食街」，從鑊氣十足的街頭美食，到工藝精湛的傳統匠心糕點，市民可以一站式品嘗各省市的秘製風味。現場攤位琳瑯滿目，無論是尋覓家鄉老味道的媽媽，還是熱愛打卡嘗鮮的年輕人，都能滿載而歸。
肥媽 周吉佩歌聲引爆維園 蒙古藏族歌舞超震撼
除了舌尖享受，嘉年華的表演舞台更是星光熠熠，大會請來程響、張與辰、莫家淦、蕭正楠、曹永廉、黎耀祥、周吉佩、馮熙燮、顏米高、柯雨霏、Maria Cordero及李麗霞等多位實力派歌手輪流登台，用經典好歌炒熱現場氣氛，陪伴市民感受地道家鄉風味。
嘉年華更融入濃厚民族風情表演，包括有蒙古奔放歌舞、川西藏族深情彈唱、雲南彝族的動人旋律，以及武當太極等輪流上演，現場還有崑劇、潮曲、黃梅戲與南音等國寶級經典劇種聯袂獻藝，展現中華文化傳統底蘊。
嘉年華入場時間指南
《第四屆家鄉市集嘉年華》集視覺、聽覺與味覺於一身，適合一家大細周末與假期開懷暢玩。市集首日於傍晚開鑼，其後4天則由早上開放至晚上。
《第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華》詳情：
日期：6月3日至6月7日
開放時間：6月3日(周三)17:30 - 21:00
6月4至7日(周四至周日)11:00 - 21:00
地點：銅鑼灣維多利亞公園
票價：$5(成人)/ 1.2米以下小童、60歲及以上長者(出示樂悠咭)及殘疾人士免費入場
查詢：第四屆家鄉市集嘉年華