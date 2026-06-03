第四屆家鄉市集設370個特色攤位 黎耀祥 張與辰輪流獻唱 首推匯聚南北風味中華美食街

年度文化美食盛事《第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華》，將於今天起(3日)至6月7日，一連5天進駐銅鑼灣維多利亞公園。今年活動規模更勝過往，不但首度推出「中華美食街」，更帶來超過370個特色攤位，讓市民不用離港，就能感受大江南北的風土人情。

地道家鄉小食一站式品嘗

今年的維園將變身大型美食不夜城，最矚目的是匯聚天南地北非遺小吃與地道手信的「中華美食街」，從鑊氣十足的街頭美食，到工藝精湛的傳統匠心糕點，市民可以一站式品嘗各省市的秘製風味。現場攤位琳瑯滿目，無論是尋覓家鄉老味道的媽媽，還是熱愛打卡嘗鮮的年輕人，都能滿載而歸。