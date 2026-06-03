UNIQLO聯乘 ZO&FRIENDS 推全新 UT系列　6月26日正式開售

UNIQLO 推出全新 UT 系列，今次找來 LINE FRIENDS 旗下人氣角色品牌 ZO&FRIENDS 合作，以「正因不完美，才是最完美的朋友」為主題，將角色之間溫暖陪伴的日常化成服飾設計，為夏日穿搭注入一份療癒感。

ZO&FRIENDS 近年在全球累積不少人氣，系列中的TEE恤圖案會有外表冷淡卻內心溫柔的雲朵貓 ZOA；熱心又愛照顧朋友、略帶「愛管閒事」性格的 A&NE；以及從 ZOA 足跡中誕生、色彩繽紛又難以捉摸的泡泡角色 AKI 與 ZAKI。今次 UT 的設計靈感，取材自這群角色彼此照顧、互相陪伴的日常片段，營造出溫暖而治癒的氛圍。

多種藝術風格呈現角色魅力

設計方面，系列以多元藝術風格呈現 ZO&FRIENDS 的角色個性，包括以柔和粉彩描繪的水彩風印花，以及透過細點構圖營造層次感的絨面質感印花，令圖像在視覺上更見細緻。全系列共推出四款設計，亦是全球首個以多種藝術手法演繹 ZO&FRIENDS 角色魅力的 UT 系列。

系列將於 2026 年 6 月 26 日（星期五）起發售，全系列商品會於 UNIQLO 香港及澳門全線分店，以及官方網絡旗艦店同步上架，喜歡可愛角色設計或想為日常造型增添輕鬆氣息的讀者，不妨留意。