尖沙咀酒吧推命理主題體驗　$268包12星座雞尾酒+小食+塔羅/八字/占星/易經算命 1對1專屬命理諮詢

近年星座、塔羅、八字等玄學話題愈來愈受歡迎，不少人都喜歡透過不同命理工具了解自己。尖沙咀酒吧 Dada Bar + Lounge 最近推出「星圖密碼」主題活動，將星座雞尾酒與命理體驗結合，客人不但可以品嚐以星座性格為靈感設計的特色調酒，還可參加命理分享及一對一諮詢，在微醺氣氛中探索運勢與人生方向。

期間將有四位本地命理師輪流駐場，包括塔羅、八字掌相、占星及易經四個主題。參加者可先透過約30分鐘的分享認識相關入門知識，其後更可享有專屬的「一對一星啟對談」，獲得指點個人運勢的珍貴機會。在私密的交流中，親自向大師親自提問一個關於人生、事業或情感問題。如果想進一步追問，現場加點一杯「星圖密碼」雞尾酒，就有機會向命理師追加提問，惟需視乎當晚現場情況而定。

活動以套餐形式推出，每位268元，包括一杯「星圖密碼」星座雞尾酒、一份香脆雞粒小食，以及命理分享和一對一諮詢環節。

十二星座化身雞尾酒

配合活動主題，酒吧以十二星座性格特質為靈感設計雞尾酒，將不同星座的個性融入酒款風味與造型之中，首階段率先推出六款作品。

系列以白羊座作為開端，雞尾酒以梨子伏特加、檸檬汁及伯爵茶泡沫調製，呈現清新輕盈口感；金牛座則以熱情果、菠蘿及青檸等水果元素帶出層次感；雙子座最具特色，以兩杯不同風味的雞尾酒組成一組，呼應其多變性格。

另外，巨蟹座以藍色沙冰配搭荔枝及菠蘿果香；獅子座則以鮮明橙紅色調和濃郁果香展現存在感；處女座則選用氈酒、荔枝利口酒及紅莓汁調製，呈現較細膩的風味層次。每款雞尾酒售價$110，亦可單點享用。