父親節好去處︱啟德雙子匯Classic Mini嘉年華 19輛古董車列陣/賽車體驗/Now TV世界盃精華點評

今年父親節，啟德大型生活品味地標The Twins雙子匯2期「三道SNDO」，將於今月起以「GAME ON」為主題，將男人最愛的汽車、手錶與足球結合，重磅推出《型爸駕到Classic Mini嘉年華》，以及一連串足球盛典活動，打造最強的父親節親子好去處。

戇豆先生 Paul Smith 座駕 Mini Cooper 激罕曝光

三道SNDO將聯同香港迷你車會，於6月19至21日登場的「Classic Mini珍藏車展」中，在地下中庭一口氣展出19輛極具歷史價值的古董車。展出亮點包括世紀初代表作1960 Mini Cooper MK、經典條紋設計的1999 Paul Smith Mini、《戇豆先生》同款綠色座駕、全球限量75輛的1993 Rover Mini原廠開篷車、全港最短Q版開篷車，以及1975 Mini Marcos GT及1992 Rover Mini等，一次集齊眾多車款，絕對難能可貴。