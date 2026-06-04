父親節好去處︱啟德雙子匯Classic Mini嘉年華 19輛古董車列陣/賽車體驗/Now TV世界盃精華點評

今年父親節，啟德大型生活品味地標The Twins雙子匯2期「三道SNDO」，將於今月起以「GAME ON」為主題，將男人最愛的汽車、手錶與足球結合，重磅推出《型爸駕到Classic Mini嘉年華》，以及一連串足球盛典活動，打造最強的父親節親子好去處。
戇豆先生 Paul Smith座駕Mini Cooper激罕曝光
三道SNDO將聯同香港迷你車會，於6月19至21日登場的「Classic Mini珍藏車展」中，在地下中庭一口氣展出19輛極具歷史價值的古董車。展出亮點包括世紀初代表作1960 Mini Cooper MK、經典條紋設計的1999 Paul Smith Mini、《戇豆先生》同款綠色座駕、全球限量75輛的1993 Rover Mini原廠開篷車、全港最短Q版開篷車，以及1975 Mini Marcos GT及1992 Rover Mini等，一次集齊眾多車款，絕對難能可貴。
模擬賽車極速對決 福利模型快閃
除了近距離賞車，現場更引入Felton x Fanatec PC專業級賽車體驗區，讓父子檔在模擬賽道上風馳電掣。香港人集體回憶的「福利模型」，亦會開設限時快閃店；大小車迷更可到6樓田宮模型店體驗「TAMIYA RC遙控賽車」，重溫手握遙控器的純粹快樂。「GB Vintage復古腕錶專區」現場盡展多款極具歷史價值的經典珍藏腕錶，讓鐘錶愛好者能與專家深度交流古董錶工藝。活動期間更推出尊享禮遇，絕對是蒐集心頭好的絕佳時機。
AI快拍親子風T恤工作坊
嘉年華舉行期間，場內還準備了「Mini Me父親節T恤工作坊」，讓一家人親手印製專屬隊服；「雙子Mini AI快拍」則讓市民走進智能空間，與心儀Mini車款合照，並下載動態短片。現場設有「大樹下寵物慈善義賣」，歡迎市民帶同毛孩前來解鎖專屬Mini打卡位，。只要在場內消費滿指定金額，即可換領商戶現金券、agnès b.咖啡券，並享有震撼全城的特惠泊車優惠。
睇Now TV足球精華 《造星VI》冠軍Teller現身 港隊名將現場戰術分析
適逢四年一度的世界足球盛事熱潮，三道SNDO於6月12日至7月20日期間，與Now TV合作播放精彩賽事精華。6月27日更將舉辦「全民Party」，並邀請到《全民造星VI》冠軍Teller(羅子熙)，親臨現場與fans近距離互動。盛事期間更會舉辦3場「足球盛典」，由香港足球隊名將親臨現場作戰術點評，現場更有足球技巧示範及神秘禮品派發，與全港球迷熱血互動。