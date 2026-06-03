親子好去處｜全港首創室內電子War game場登陸沙田 佔地2萬呎+九龍城寨主題背景 設$20限時體驗價！

War game迷有福了！全新室內War game場「Urban Ops 動域空間」即日起進駐沙田。場內佔地超過2萬呎，同時首創「電視屏幕電子靶場」，訪客可體驗仿真度極高的氣動槍和設有逾20款射靶模式的電子靶，加上特別為小朋友配備的低痛感Jelly Gun，最適合War game新手及一家大細到場挑戰。

全新室內War game場「Urban Ops 動域空間」即日起進駐沙田。

全港首創電子靶 動域空間引入全港首創的電子靶體驗「電視屏幕電子靶場」，玩家所使用的氣動槍的操作和後座力，與真槍實彈十分相近，加上配備超過20款射靶模式的電子靶，滿足War game新手和愛好者的不同需求。場內部分區域設計更以九龍城寨作為靈感，配合電影感聲光效果，讓玩家彷彿置身三不管地帶，更具刺激感。

設 Jelly Gun+ 防護面罩 保障小玩家安全 除了仿真度極高的氣動槍外，動域空間特別為5歲或以上的小朋友配備低痛楚、高安全性的Jelly Gun，配合場地提供的防護面罩，保障小玩家們的安全。

限時$20體驗價！ Urban Ops動域空間預告，將於7月推出主打獨家劇本的實景劇本殺和實體版「非對稱對抗遊戲」，各位玩家不妨留意。即日起至7月15日期間，Urban Ops推出$20限時體驗價，玩家可體驗GBB氣動槍射擊（限一隻彈匣），感受War game的刺激和趣味。 Urban Ops 動域空間 地址: 新界沙田車站圍1號連城廣場（Citylink）4樓409-427室 營業時間: 星期一至日及公眾假期 14:00 - 00:00 包場服務: 最低人數 60 位起，費用已包含裝備及職員安全講解。 官方Facebook