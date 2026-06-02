泰國旅遊｜蘇梅島一日必玩行程 叢林飛索/火舞表演/全島最大夜市 入住市內高性價比海景房

去蘇梅島度假，想玩盡一日行程又不想煩惱交通？查汶海灘(Chaweng Beach)就絕對是首選必到，這裡集齊食、玩、買元素，無論刺激活動還是靜靜地享受海風，都能在這裡消磨一整天。今次記者就為大家規劃蘇梅島一日行程，大玩叢林飛索、行夜市，再入住性價比極高的人氣海景住宿！出發前建議大家先到Klook預訂行程，部份活動更包含專車接送，安排行程就更得心應手！ 鳴謝：Klook 圖、文：Rosina

刺激叢林飛索體驗 欣賞島上景色 來到蘇梅島，又怎能不體驗一下刺激的叢林飛索？今次記者經Klook預訂了包含專車接送的Tree Bridge Zipline飛索體驗，整個行程大約在一個半小時內完成。換上安全裝備後，當地工作人員將參加者分為小組講解安全須知，親身帶領我們走上驚險的繩索橋和高空平台。這裡的飛索路線設計非常貼心，一共有9段飛索，難度循序漸進，可以慢慢適應高度和速度。體驗過程亦相當安全，工作人員會確保安全鎖已經扣上，再指示參加者預備滑行。要從茂密的樹林間高速滑行，過程非常刺激，沿途更能俯瞰蘇梅島的優美景色！想留下紀念，這裡的工作人員每個都是低調的攝影大師，會為每一位參加者輪流拍攝，為各位紀錄化身泰山的英姿。玩完飛索後，便可以到旁邊的咖啡店休息，欣賞壯觀叢林美景，亦可以打打卡！行程同時貼心包一杯免費飲料，咖啡、汽水或是果汁應有盡有，緩和一下興奮的心情。

全島最大型夜市+商場 蘇梅島四大海灘中，查汶海灘的熱鬧程度絕對是數一數二！除了有全蘇梅島最大商場Central Samui，每逢周四至周六，過百攤位將會聚集在查汶夜市，從地道泰式串燒、香蕉煎餅到新鮮海鮮應有盡有，是全島最大夜市。附近街道更林立多間餐廳、按摩店與酒吧，愈夜愈熱鬧。嫌未買夠，Central Samui大門外還有一個商場專屬的特色市集，除了有各種惹味街頭小食，更聚集多個本地品牌，在這裡可入手各種文創商品、香薰和特色服飾，作為手信一流。

性價比極高酒店 一分鐘直達沙灘 玩足一天，一間舒適又方便的住宿至為關鍵。位於查汶海灘北段的Lub d酒店，緊鄰查汶最繁華的鬧市中心，只要入住這裡，基本上就能輕鬆玩盡上述的所有活動！Lub d的房價相當親民，只需港元$500多就能入住雙人客房，$700多就有海景房，飽覽查汶海灘景色，性價比極高！房型選擇豐富，無論是私人客房、親子房，還是背包客首選的共用青年宿舍(Dorm)都有提供，滿足不同旅客的預算與需求。酒店主打「Social Hotel」概念，鼓勵住客走出房間結識新朋友，因此吸引大量年輕旅客入住，酒店提供各類娛樂設施，包括法式滾球、乒乓球，設海景泳池及海灘俱樂部，每日都有不同主題的泳池派對及DJ打碟活動，供住客盡情狂歡，氣氛一流！而且從酒店泳池走出去，只需短短一分鐘就能直達查汶沙灘，熱愛水上活動的旅客絕對能玩得過癮。每晚八時半這裡的的沙灘，更能近距離免費欣賞火舞表演！不需要消費，就能觀賞一連串高難度的精彩雜技，感受島上熱烈又奔放的迷人魅力。

Lub d Koh Samui Chaweng Beach 地址：159/99 Moo 2, Chaweng Beach Road, Bophut, Koh Samui, Suratthani, Thailand 預約酒店：按此