夏天唔想溶妝? 學好這 4 個持妝小技巧 高溫潮濕天氣都不怕

夏天高溫潮濕，皮脂分泌特別旺盛，對油性肌膚及混合偏油膚質而言，底妝最怕不是不夠遮瑕，而是太厚、太悶，結果一出汗便開始浮粉、脫妝，妝感迅速崩壞。要在炎夏維持清爽持久的妝容，關鍵不在於層層堆疊，而是掌握「輕薄減法」與「分區定妝」兩大原則。想底妝在悶熱天氣下依然貼服穩定，妝前整理、上妝手法、定妝方式以至後續補妝，每一步都不能忽略。以下便從四個步驟，整理出適合夏日使用的柔霧底妝技巧。

對油肌及混合性肌膚而言，妝前的肌膚整理十分重要。建議用化妝水沾濕化妝棉，然後順着肌膚紋理輕柔擦拭，帶走多餘角質與表面油脂，令膚質更平滑，也有助後續底妝更均勻貼服。完成清潔後，再使用質地清爽的保濕精華與乳霜，為肌膚補充足夠水分，同時避免留下黏膩感。肌膚一旦水油平衡，底妝自然更不易浮粉或斑駁。

夏天持妝技巧2：底妝愈薄愈持久

夏日底妝最忌是厚重。粉感一旦過強，不但容易卡粉，更會在高溫與汗水影響下變得斑駁。因此，上底妝時應以「減法」為原則，追求透薄而均勻的妝感，而非一開始便全面厚塗。

· 少量多次上妝：粉底液上臉後，可利用沾濕的美妝蛋或粉底刷迅速拍開，以薄薄一層開始，再視乎需要逐步疊加，妝感會更自然。

· 遮瑕局部處理：如想遮蓋瑕疵而把粉底全臉加厚，反而更易脫妝。痘印、黑眼圈或泛紅位置，宜交由遮瑕產品重點修飾，底妝則維持輕薄透氣。