夏天唔想溶妝? 學好這 4 個持妝小技巧 高溫潮濕天氣都不怕

夏天高溫潮濕，皮脂分泌特別旺盛，對油性肌膚及混合偏油膚質而言，底妝最怕不是不夠遮瑕，而是太厚、太悶，結果一出汗便開始浮粉、脫妝，妝感迅速崩壞。要在炎夏維持清爽持久的妝容，關鍵不在於層層堆疊，而是掌握「輕薄減法」與「分區定妝」兩大原則。想底妝在悶熱天氣下依然貼服穩定，妝前整理、上妝手法、定妝方式以至後續補妝，每一步都不能忽略。以下便從四個步驟，整理出適合夏日使用的柔霧底妝技巧。
夏天持妝技巧1：愈清爽，底妝愈穩定
對油肌及混合性肌膚而言，妝前的肌膚整理十分重要。建議用化妝水沾濕化妝棉，然後順着肌膚紋理輕柔擦拭，帶走多餘角質與表面油脂，令膚質更平滑，也有助後續底妝更均勻貼服。完成清潔後，再使用質地清爽的保濕精華與乳霜，為肌膚補充足夠水分，同時避免留下黏膩感。肌膚一旦水油平衡，底妝自然更不易浮粉或斑駁。
夏天持妝技巧2：底妝愈薄愈持久
夏日底妝最忌是厚重。粉感一旦過強，不但容易卡粉，更會在高溫與汗水影響下變得斑駁。因此，上底妝時應以「減法」為原則，追求透薄而均勻的妝感，而非一開始便全面厚塗。
· 少量多次上妝：粉底液上臉後，可利用沾濕的美妝蛋或粉底刷迅速拍開，以薄薄一層開始，再視乎需要逐步疊加，妝感會更自然。
· 遮瑕局部處理：如想遮蓋瑕疵而把粉底全臉加厚，反而更易脫妝。痘印、黑眼圈或泛紅位置，宜交由遮瑕產品重點修飾，底妝則維持輕薄透氣。
夏天持妝技巧3：以「三明治定妝法」延長持妝時間
近年不少韓國彩妝師及專業化妝師均推薦「三明治定妝法」，透過蜜粉與定妝噴霧分層使用，加強底妝的防汗與抗油效果，特別適合炎夏或長時間外出的日子。
Step 1: 內層定妝：完成防曬或妝前乳後，先輕掃一層極薄蜜粉，再開始上粉底，能夠先一步減少油光，令底妝更穩定。
Step 2: 外層定妝：底妝完成後，再以蜜粉或蜜粉餅定妝。額頭、鼻翼及下巴等易出油位置，可用「按壓加滾動」方式處理；兩頰則只需輕輕帶過，保留一點自然光澤。
Step 3: 水霧鎖妝：最後把定妝噴霧與面部保持約二十至三十公分距離，均勻噴灑後待其自然風乾，便可在妝面形成一層保護膜。
夏天持妝技巧4：補妝先吸油，避免愈補愈厚
不少人夏天脫妝後立即補粉，結果反而令妝面結塊。正確做法是先以紙巾或吸油面紙輕輕按壓，帶走多餘汗水與油脂，切忌來回擦拭，以免連原有底妝一併抹走。待表面回復乾爽後，再進行局部修補，妝感才會較為細緻自然。
重點補粉：只需針對鼻翼、嘴角或脫妝較明顯的位置，以粉撲沾取少量底妝產品輕按補勻，避免全臉重新上粉，才能維持清透感。
除了基本定妝步驟外，如想妝面看起來更輕盈、不帶厚粉感，細節上的分區控制同樣重要。
避免厚重感5個定妝細節
想令底妝在夏天保持清爽透亮，定妝時更要掌握「少量多次」與「分區處理」兩個重點。如果一次過使用過多蜜粉或噴霧，不但容易失去通透感，更可能令妝面顯得乾厚。以下幾個細節，正是提升妝容質感的關鍵。
1.輕量蜜粉分區定妝
蜜粉是夏季定妝的重要一步，建議先集中處理額頭、鼻樑及下巴等容易出油的位置，兩頰則可保留較多自然光感；如有需要，再以少量蜜粉餅作局部加強便足夠。
2.美妝蛋輕拍按壓更貼服
想令底妝與蜜粉結合得更自然，可改用沾取少量蜜粉的乾爽美妝蛋，輕輕按壓在肌膚表面，而非用刷子大幅掃開。這樣做有助減少浮粉，亦能提升持妝度。
3.定妝噴霧分次使用更有效
不少人把定妝噴霧留待最後一次過噴灑，其實分次使用效果更理想。完成蜜粉定妝後，可先在額頭與兩頰輕噴一層，待自然乾透後，再全臉均勻補上一層，有助加強服貼度，同時保留微微水光感。
4. 控油補妝只做局部處理
鼻翼、眉心及下巴通常是最易出油的位置，外出時可隨身攜帶蜜粉餅，只在需要的位置輕壓補妝，避免全臉反覆加粉，才能保持底妝輕盈。
5. 選對刷具能減少卡粉
刷具同樣會影響妝感。相比扁平粉撲或較硬的刷毛，大號蓬鬆刷或蛋形蜜粉刷更能平均分散粉體，令妝面看起來柔和細緻，也較不容易卡紋。
最後要記住，即使以控油為重點，也不必把整張臉都處理成完全霧面。兩頰、顴骨等位置適度保留一點光澤，反而更能突顯肌膚質感，令整體妝容看起來自然有神，不會流於厚重的「假面感」。
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