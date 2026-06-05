43歲名模韓惠珍體重首破60kg 網球＋健走+舉重極速減脂2kg 公開高蛋白低卡餐單致瘦之道

韓國43歲首席超模韓惠珍(한혜진)，向來以纖瘦身材著稱，身高177cm的她，入行20多年來體重長期維持在52kg。近日她在個人YouTube頻道「한혜진 Han Hye Jin」透露：「我這輩子第一次體重突破60kg！」面對突如其來的「職災」，她展現超模級自律，大方公開運動與精準飲食控制過程，誓要減掉5kg體脂。近日她晒出近況，背部肌肉線條分明，宣告完美回歸。
造型師帶衣服不合身最崩潰
韓惠珍自1999年參加SBS電視台模特兒比賽入行，曾為Gucci、Marc Jacobs、Tommy Hilfiger等時裝騷擔任模特兒，是韓國首位土生土長模特兒，於參與國際品牌時裝騷，是當地時尚圈的殿堂級人物。她坦言模特兒身份，讓她對體重極度敏感：「我必須減肥才能穿上贊助商的衣服。當造型師帶來的衣服不合身時，那一刻的壓力真的巨大無比。」
韓惠珍把這股壓力化為動力，促使她啟動身材重塑計劃，「我的目標是減掉5公斤體脂，我已經減掉2公斤，還剩下3公斤。」
12公里健走＋網球＋負重訓練
韓惠珍的身材管理運動規畫，結合有氧消脂與負重阻力訓練，效率極高：
超高量有氧消脂：韓惠珍透露自己近日迷上打網球，每次去球場都堅持「來回步行12公里」，再站著激戰1小時網球，總耗時3小時。網球需要大量爆發力與變向跑動，搭配前後段的長途健走，能有效啟動有氧消脂系統，促進淋巴循環與排毒。
負重訓練雕塑線條：光減脂不夠，韓惠珍又分享了「拉背」等負重訓練短片。拉背(如滑輪下拉、背肌划船)能強化背闊肌與斜方肌，對久坐的上班族矯正駝背、打造視覺上的「沙漏型」腰背線條至關重要。專家建議初學者應從輕重量開始，慢慢感受「背部夾緊」的肌肉發力感，盲目加重反而易傷腰頸。
海鮮高蛋白與多色蔬菜
餐單方面，韓惠珍不會盲目節食，而是親自下廚烹調高蛋白低卡料理，主要食材包括：
優質蛋白質：白煮墨魚、雞胸肉、雞蛋、蝦仁、糙米、麵、豆醬
高纖低飽和脂肪：日式涮涮鍋、大量新鮮蔬菜
墨魚和蝦仁的脂肪極低，卻含有豐富的牛磺酸與優質蛋白，是比純雞胸肉更有效的減脂聖品。透過蔬菜補充足夠纖維，配合少量澱粉(如糙米飯、輕量麵食），能維持基礎代謝，避免減肥期間掉肌肉，非常適合熟齡女性參考。