43歲名模韓惠珍體重首破60kg 網球＋健走+舉重極速減脂2kg 公開高蛋白低卡餐單致瘦之道

韓國43歲首席超模韓惠珍(한혜진)，向來以纖瘦身材著稱，身高177cm的她，入行20多年來體重長期維持在52kg。近日她在個人YouTube頻道「한혜진 Han Hye Jin」透露：「我這輩子第一次體重突破60kg！」面對突如其來的「職災」，她展現超模級自律，大方公開運動與精準飲食控制過程，誓要減掉5kg體脂。近日她晒出近況，背部肌肉線條分明，宣告完美回歸。

造型師帶衣服不合身最崩潰

韓惠珍自1999年參加SBS電視台模特兒比賽入行，曾為Gucci、Marc Jacobs、Tommy Hilfiger等時裝騷擔任模特兒，是韓國首位土生土長模特兒，於參與國際品牌時裝騷，是當地時尚圈的殿堂級人物。她坦言模特兒身份，讓她對體重極度敏感：「我必須減肥才能穿上贊助商的衣服。當造型師帶來的衣服不合身時，那一刻的壓力真的巨大無比。」