全球熱爆夢幻紫色浪潮席捲香港！臺北棧聯乘享樂烘焙推香芋麻糬法式吐司｜紫色關注組

繼杜拜朱古力熱潮之後，2026年全球掀起Ube(紫山藥)、香芋元素夢幻紫色浪潮甜品特飲，Check In Taipei臺北棧創辦人網紅Jacky捉緊飲食界紫色旋風，採用香芋的天然色澤製作浪漫紫色甜品系列，亮點一定是聯乘享樂烘焙的香芋麻糬法式吐司，吸引紫色關注組狂熱份子。

麻糬法式吐司指定時段供應 今次Jacky有很多構思，其中與人氣烘焙品牌享樂烘焙聯乘，推出本地罕見的麻糬法式吐司。選用享樂特製的紫薯吐司，結合「三重奏」概念製作：先將吐司浸入香芋牛奶蛋液，然後焗至外脆內軟，之後加上香芋鮮奶蓋，灑上紫薯粉。最後配上自製焦糖玉米片，增加香脆口感。再於法式吐司中間夾入臺北棧的名物牛奶麻糬，脆口中帶軟糯，令甜品口感更立體豐富。不過此出品數量有限，只限星期一至五下午3時後、星期六及日全日供應。

香芋鳳梨酥麻糬蛋撻 Jacky早年從台灣淡水學製麻糬，喜歡將麻糬幻化成不同甜品，包括期間限定口味的麻糬蛋撻，今次就有香芋鳳梨酥麻糬蛋撻，借鑒台灣鳳梨酥元素，使用金鑽土鳳梨及牛油餅底，加入香芋風味蛋漿，最後鋪上香芋鮮奶蓋及紫薯粉。鮮奶蓋於蛋撻表面緩緩融化，帶出綿密豐富的層次。 招牌打卡作淡水風麻糬今次就大玩香芋奶奶麻糬，DIY撈椰絲或Oreo，有趣好玩又味道互夾。

「夢幻紫色」餐牌 夢幻紫色特飲推介芋泥牛乳2.0版本——加上香芋鮮奶蓋的芋泥牛乳，香氣更突出、入口更順滑。其他紫色主調菜式還有髒髒芋泥鹹蛋黃蛋餅、鹹蛋黃芋泥球及芋泥提拉米蘇。全新「夢幻紫色」餐牌將於6月4日正式推出，芋頭控如何招架？

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