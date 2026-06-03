澳洲旅遊｜塔斯曼尼亞冬日必玩體驗推介 行山賞雪景/南極光/桑拿體驗

位於最南端的島嶼——塔斯曼尼亞現已踏入冬季，以截然不同的風貌，向各住旅客展現種截然不同的冬日魅力，感受融合冒險與悠閒的多種玩法，登上雪山山徑、欣賞難得一見的南極光、享受療癒的桑拿體驗，再入住難忘的冬日住宿，即睇詳情！

山徑賞雪景 冬天的塔斯曼尼亞，標誌性的山巒與高原都被白雪厚厚覆蓋，其中絕對要一到有名的搖籃山(Cradle Mountain)，欣賞雪覆山頂的壯觀景色，在這裡同時可看到冰川地形、清澈湖泊以及多種珍稀動植物。如果不想舟車勞頓，從荷伯特市中心出發，只需短短三十分鐘車程，便能直達庫納尼/威靈頓山(Kunanyi/Mount Wellington)，從觀景台俯瞰，可將整個荷伯特市區、溫特河(River Derwent)以及壯闊的海灣盡收眼底，絕對是冬季來到塔斯曼尼亞不能錯過的打卡聖地。

觀察野生動物 冬季是觀賞塔斯曼尼亞野生動物的好時機，由於冬日氣溫較低，袋熊與沙袋鼠此時更傾向在白天出沒，享受日光浴。除了到國家公園找尋野生動物踪跡，遊客亦可前往當地野生動物保育園，近距離認識當地的珍稀物種。當中最受歡迎的，莫過於Devils@Cradle推出的冬季限定體驗「Dessert With the Devil」。在這場體驗中，遊客可近距離接觸年幼的塔斯曼尼亞惡魔，以及參加黃昏導賞團，觀看斑袋貂等原生動物進食的珍貴畫面。最後更可圍著火爐取暖，一邊烤著棉花糖，捧著熱飲，品嚐著地的塔斯曼尼亞甜點，感受冬夜溫暖的氛圍。

難得一見的南極光 塔斯曼尼亞位於澳洲大陸最南端，向來是觀賞南極光的最佳理想地。每逢冬季，由於南半球的黑夜時間變得較長，觀賞到南極光機率也隨之大大提升。當夜幕徹底籠罩這片無污染的夜空，五彩斑斕的極光便開始輕盈舞動，其震撼的視覺享受，唯有親眼目睹才能體會。想要捕獲這道南極光，除了避開市區光害，選對地點至關重要。推薦地點包括布尼島(Bruny Island)、搖籃山－聖克萊爾湖國家公園(Cradle Mountain-Lake St Clair National Park)，以及菲欣納國家公園(Freycinet National Park)的Great Oyster Bay一帶。

品嘗時令地道食材 塔斯曼尼亞四面環海、自然資源豐富，冬季正是享用暖笠笠的地道料理的好時機。遊客可到Willie Smith’s Apple Shed品嚐熱紅蘋果酒與蘋果批；於Harbour Lights Café一試扇貝千層派；在Tassie Scallop Fiesta享用時令海鮮；Freycinet Marine Farm品嚐新鮮生蠔與青口；或到The Truffledore親身尋找冬季黑松露。

桑拿體驗 塔斯曼尼亞人流行冬季桑拿，當地空氣清新，在高溫桑拿與戶外寒冷環境之間切換時，強烈冷熱對比能瞬間令全身血液循環加速，放鬆效果也更顯著。加上塔斯曼尼亞擁有湖泊、海灣與原始自然景觀，旅客可以在自然環境中享受柴火桑拿，再跳入冰涼的湖水或海水中，體驗獨特而療癒的冬日樂趣，推薦桑拿體驗包括Kuuma Nature Sauna及Floating Sauna Lake Derby。

奢華冬日住宿 塔斯曼尼亞的冬日住宿，亦為旅客提供非一般的奢華與療癒感，推薦入住 Triabunna Barracks、Cradle Mountain Lodge或 Thousand Lakes Lodge等高質素住宿，感受壁爐帶來的冬日暖意；亦可選擇設有hot tub的特色住宿，無論是在室內或星空下浸浴，都能徹底放鬆身心。由Derby Bank House、Twamley Farm、Cedar Cottage Meander的戶外浴缸，到Hunter Huon Valley的室內浴池，塔斯曼尼亞都為旅客提供多樣化的冬季住宿選擇。