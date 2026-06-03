Flat Iron Burger6月限定優惠　$98四道菜午市套餐　逢星期五免費送迷你漢堡

主打乾式熟成牛肉漢堡的Flat Iron Burger早前重返灣仔開設分店，並於6月推出多項期間限定優惠，包括全新迷你漢堡「Coin Burgers」、灣仔店限定四道菜午市套餐，以及逢星期五免費派發迷你漢堡活動。



一盒六個全新Coin Burgers 由6月4日起，Flat Iron Burger於尖沙咀及灣仔兩間分店推出全新「Coin Burgers」，售價168元。迷你熱壓漢堡外形如金幣般小巧，每盒包含六個迷你漢堡，採用品牌招牌乾式熟成牛肉製作，配上美式芝士及Bakehouse特製漢堡包。Coin Burgers以抽屜式包裝盛載，並附上品牌秘製醬汁，迷你尺寸方便一口享用。

一盒六個全新Coin Burgers

灣仔店限定午市套餐 $98四道菜 除了新品外，灣仔店於6月平日午市時段推出$98限定四道菜套餐。套餐包括一款主食漢堡，可於招牌乾式熟成牛肉漢堡、雞肉漢堡及經典魚漢堡之中任選其一，另配炸薯條、沙律及飲品，最後還有朱古力新地作甜品。灣仔的打工仔平日午餐又有多一個選擇。

逢星期五免費送迷你漢堡 此外，餐廳亦同時推出「Free Slider Fridays」活動。逢星期五下午6時至7時期間，於灣仔店堂食享用晚餐或歡樂時光（Happy Hour），可免費獲贈迷你漢堡一個。

Flat Iron Burger 地址：灣仔機利臣街 6-14 號基利大廈地下 A 號舖 電話：(852) 3104 4929 營業時間： 周一至周四：中午 12 點至晚上 9 點 周五至周日：早上 11 點至晚上 9 點半