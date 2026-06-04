網上熱話｜內地香港工作文化大不同？小紅書列兩地發訊息風格差異：好直接VS遊花園

中港兩地文化差異屢見不鮮，除了旅行或留港居住外，亦有港漂來港讀書甚至工作，要花時間適應的尚有複雜多變的職場文化。早前，有小紅書網民發文比較內地和香港在收發工作訊息時的明顯差異，引來不少網民熱烈討論。

內地香港工作文化大不同 早前，有內地網民在小紅書以「香港同事發訊息有多直接」為題發文，劈頭誇張表示身為內地人的她「看完想報警」，只因「香港同事直接了當，內地朋友婉轉含蓄，跨文化溝通總讓人一頭霧水」。

小紅書列兩地傳訊息風格差異 發文者列出部分例子闡述港人交流上「省掉所有鋪墊，講重點才是尊重你的時間」，例如香港同事回應她的方案時表示「唔得，改」，令她「當場就愣住，以為他發火了，還想我哪裡得罪他」、「後來才知道人家根本沒生氣」。在回覆方面亦大有學問，「香港同事那邊很簡單，好就好、唔好就唔好」，但內地同事就有幾種不同的區別，例如「好的」代表「可能有點不爽」、「收到」表示「純公事，別多問」，只有「好的呀」以及「好滴」才「是真OK」或「關係還行」。

網民有讚有彈 發文者形容「香港直接，省事但偶爾扎心」、「內地婉轉，舒服但要動腦」，大批網民亦就此留言討論，有內地網民表示「看來我是很適合香港工作的，不喜歡阿諛奉承，不喜歡長篇大論，拐彎抹角」、「直接多好，內地的職場普遍彎彎繞繞+PUA（職場霸凌/精神控制）太累了」。亦有香港網民坦言「最受不了的是看見什麼人都叫人xx總，xx老師」、「剛回內地工作的時候真的很不習慣，而且覺得很簡單的溝通也變得比較吃力，因為不直接表達真的太浪費溝通成本了，所以後來自己做領導了第一時間改變團隊溝通習慣，舒服輕鬆直接」。