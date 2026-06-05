夏天養貓 主人最易忽略3個死穴 鏟屎官千萬別偷懶

盛夏來臨，又濕又熱的天氣不止人覺得難捱，對家中的貓主子來說更是一大挑戰。其實夏天養貓，有三個常被主人忽略的日常「死穴」，不少鏟屎官一不小心就會踩中雷區。想讓主子安然過夏，以下3件事一定不能偷懶。

養貓死穴 1 ：水碗不洗、濕糧長放

「日日唔洗碗，等於請貓飲細菌！」

夏天氣溫高，正正是細菌快速滋生的高峰期。如果貓咪的水碗沒有每日清洗，碗壁會好快形成一層滑溜溜的生物膜，這其實全部都是細菌。同樣高風險的，還包括各類濕食（主食罐、副食罐、生肉等）。只要在常溫下放置數小時，食物就會開始變質，甚至發出異味。一旦貓咪誤食，隨時引發急性腸胃炎，腹瀉、嘔吐說來就來。

建議做法

• 水碗、食盆每日最少徹底清洗一次

• 用熱水沖洗後抹乾即可

• 濕食如30分鐘內未食完，應立即收起放雪櫃或直接棄掉

• 切勿長時間放置在室溫環境