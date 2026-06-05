夏天養貓 主人最易忽略3個死穴 鏟屎官千萬別偷懶

盛夏來臨，又濕又熱的天氣不止人覺得難捱，對家中的貓主子來說更是一大挑戰。其實夏天養貓，有三個常被主人忽略的日常「死穴」，不少鏟屎官一不小心就會踩中雷區。想讓主子安然過夏，以下3件事一定不能偷懶。
養貓死穴1：水碗不洗、濕糧長放
「日日唔洗碗，等於請貓飲細菌！」
夏天氣溫高，正正是細菌快速滋生的高峰期。如果貓咪的水碗沒有每日清洗，碗壁會好快形成一層滑溜溜的生物膜，這其實全部都是細菌。同樣高風險的，還包括各類濕食（主食罐、副食罐、生肉等）。只要在常溫下放置數小時，食物就會開始變質，甚至發出異味。一旦貓咪誤食，隨時引發急性腸胃炎，腹瀉、嘔吐說來就來。
建議做法
• 水碗、食盆每日最少徹底清洗一次
• 用熱水沖洗後抹乾即可
• 濕食如30分鐘內未食完，應立即收起放雪櫃或直接棄掉
• 切勿長時間放置在室溫環境
養貓死穴2：懶得鏟屎
「兩三日唔鏟，小心逼到主子憋尿出事！」
炎熱的夏天會大大加速貓砂盆內排泄物的發酵。如果兩三日沒有清理，高溫會令排泄物釋放的氨氣（阿摩尼亞）濃度急升。而貓咪嗅覺極為敏感，當貓砂盆長時間處於「毒氣室」狀態，牠們很可能會拒絕使用，繼而出現憋尿、憋便情況。長期下來，容易誘發泌尿道疾病，例如尿道炎、尿結石，甚至自發性膀胱炎，嚴重時更可危及生命。
建議做法：
• 夏天至少每日鏟屎一次（基本底線）
• 理想情況：早晚各一次
• 定期整盆更換貓砂
• 貓砂盆需定時清洗，保持乾淨衛生
養貓死穴3：忽略驅蟲
「唔出門都安全？其實夏天寄生蟲最多！」
不少鏟屎官都會覺得：「隻貓唔出街，應該唔洗驅蟲。」但其實這是一個相當常見的誤解。夏天正是蚊、跳蚤、蜱蟲等寄生蟲最活躍的高峰期，感染風險比冬天高出4至5倍。即使貓咪長期留在室內，主人外出後的鞋底、褲腳或衣物，都有機會把寄生蟲或蟲卵帶回家中。一旦貓咪接觸後再舔毛吞入，就有可能造成感染。
建議做法：
• 不論是否外出，夏天都應定期進行體內外驅蟲
• 按驅蟲產品效期使用（一般為1個月或3個月）
• 持續預防，遠比出事後治療更重要
總括而言，夏天的高溫高濕環境大幅提升細菌滋生風險，如果日常清潔稍有疏忽，便可能對貓咪健康造成影響。只要養成定期清洗水碗與妥善處理濕食的習慣，已能有效降低腸胃不適與感染風險，讓貓咪在炎夏中過得更安全舒適。