李錦記「私房醬食譜大賽」　冠軍可獲雙人東京機票兼醬料任揀一年 每周首10位提交作品送花菇鮑魚

百年醬料品牌李錦記首度舉辦「私房醬食譜大賽」，以「#擺屋企人上大枱」為主題，廣邀全港市民推薦家中廚藝高手，將代代相傳的家常風味及背後故事公諸同好。大賽由即日起接受投稿，冠軍可獲雙人東京來回機票及任選李錦記醬料一年，而勝出的「私房醬」概念更有機會被李錦記正式研發為「快趣煮醬料包」推出市場，另外每周首10位成功提交作品的合格參賽者亦可獲「紅燒極品花菇鮑魚280克」一盒。各位家庭大厨，不要錯過今次展現自己厨藝的機會。
參加方法及每周早鳥獎賞
參加者須於指定報名連結填寫資料，上傳參賽菜式食譜及「私房醬」配方，並分享背後的家庭故事。大賽設早鳥獎賞，每周首10位成功提交作品的合格參賽者，可獲贈「紅燒極品花菇鮑魚280克」一盒，先到先得，送完即止。
四大評審準則 社交媒體分享可加分
李錦記專業評審團將根據四大準則評選最終五強，包括醬料發揮度（「私房醬」須為菜式核心，且口味不得與現有「快趣煮醬料包」系列重複）、故事感染力（原創性及家人之間的溫馨故事）、食譜完整性（食材份量及步驟須清晰完整），以及視覺效果（菜式賣相與擺盤呈現）。參賽者如在個人公開社交媒體分享作品，並加上標籤 #LKKMySecretSauceContest 及標記李錦記官方專頁，可獲額外加分。
五強現場煮食示範 全民投票定冠軍
入圍五強的作品將於7月在李錦記官方Instagram專頁公開展示，由全港市民投票選出冠軍。五強參賽者更會獲邀前往李錦記香港總部廚藝中心進行現場烹調示範，由評審團即場試食點評。
李錦記「私房醬食譜大賽」獎品
冠軍除了有機會將私房醬概念正式產品化外，可獲雙人東京來回機票及李錦記醬料任選一年。五強參賽者每位可獲米芝蓮一星餐廳晚市四人套餐（每份總值約HK$7,500）。此外，李錦記亦會從所有有效投票留言中選出三位「最具創意留言者」，每人送出HK$500超市現金券。
適逢「快趣煮醬料包」系列推出全新包裝，李錦記表示希望藉大賽發掘源自香港家庭廚房的原創味道，實踐品牌與消費者共同創作的理念。有興趣的家庭大厨們要把握截止日期前投稿參加。