李錦記「私房醬食譜大賽」　冠軍可獲雙人東京機票兼醬料任揀一年 每周首10位提交作品送花菇鮑魚

百年醬料品牌李錦記首度舉辦「私房醬食譜大賽」，以「#擺屋企人上大枱」為主題，廣邀全港市民推薦家中廚藝高手，將代代相傳的家常風味及背後故事公諸同好。大賽由即日起接受投稿，冠軍可獲雙人東京來回機票及任選李錦記醬料一年，而勝出的「私房醬」概念更有機會被李錦記正式研發為「快趣煮醬料包」推出市場，另外每周首10位成功提交作品的合格參賽者亦可獲「紅燒極品花菇鮑魚280克」一盒。各位家庭大厨，不要錯過今次展現自己厨藝的機會。

參加方法及每周早鳥獎賞

參加者須於指定報名連結填寫資料，上傳參賽菜式食譜及「私房醬」配方，並分享背後的家庭故事。大賽設早鳥獎賞，每周首10位成功提交作品的合格參賽者，可獲贈「紅燒極品花菇鮑魚280克」一盒，先到先得，送完即止。

四大評審準則 社交媒體分享可加分

李錦記專業評審團將根據四大準則評選最終五強，包括醬料發揮度（「私房醬」須為菜式核心，且口味不得與現有「快趣煮醬料包」系列重複）、故事感染力（原創性及家人之間的溫馨故事）、食譜完整性（食材份量及步驟須清晰完整），以及視覺效果（菜式賣相與擺盤呈現）。參賽者如在個人公開社交媒體分享作品，並加上標籤 #LKKMySecretSauceContest 及標記李錦記官方專頁，可獲額外加分。