Diptyque 2026夏日系列｜全新包裝感官之水/限量髮香登場！夏日禮盒回歸

diptyque呈上今年最新夏日系列，以感官之水淡香水及Pinède(松林)香氛蠟燭為亮點，以Le Jardin des Eaux(水中花園)展開清新夏日之旅，感官之水淡香水以全新視覺矚目登場，同系列更首度推出限量版髮香噴霧，備受期待的夏日系列禮盒亦經典回歸，即睇詳情。
夏日經典香氛感官之水推出全新包裝
今年Diptyque 2026年夏日系列，以Le Jardin des Eaux(水中花園)為主題，由當代當代馬賽克藝術家Mathilde Jonquière設計此系列包裝，將以玻璃與金箔製成的威尼斯琺瑯，通過細膩切割並拼貼藝法，展現色彩與光影交錯的效果，帶來有如水面蕩漾的清新氣息，為今次系列帶來融合清新水流、柔和陽光與絢爛植被的感官體驗。
而今次2026夏季系列主打精品Eau des Sens(感官之水)淡香水，展現的活潑明媚香氣，正與由Mathilde Jonquière設計的瓶身插圖相互呼應，展現同樣水波光影的美感。Eau des Sens(感官之水)淡香水香調由清新杜松子作引子，融入細膩芬馥的當歸根，與深邃優雅的廣藿香。另外，今次系列更推出全新限量版髮香噴霧，將輕盈夏日橙香沁入髮絲。
全新夏日蠟燭
除了主打的Eau des Sens(感官之水)淡香水，今次夏日另一重頭戲便是全新推出的Pinède(松林)香氛蠟燭，帶來微風中輕柔乾爽的木香。燭杯裝飾圖案同樣出自Mathilde Jonquière，亦呼應今次飾以綠色琺瑯的松林金字塔蠟燭燭蓋及同名火柴盒包裝，打造清涼綠意的夏日家居擺設。
夏日系列禮盒驚喜回歸
每年備受期待的夏日系列禮盒亦於今次回歸！小巧禮盒內含十款旅行裝或經典裝的個人及家居香氛精品，於這個夏天盡情體驗舒爽愜意時光，讓美妙的假日時光無限延伸。
夏日香氛護膚精品
今次系列推出多款夏日香氛護膚精品，以檸檬草與天竺葵兩大清新植物配方，帶來清爽明媚的香氛體驗，同時為肌膚送上舒適爽膚質感。
夏日家居香氛裝飾
另有一系列精選裝飾擺件，將夏日的清涼微風與舒爽詩意揉入工藝中，致敬每一份匠心精神。
夏日香氛禮遇
為慶祝2026夏日系列推出，Diptyque更送上限時禮遇。凡購買至少一件夏日香氛正裝Eau des Sens(感官之水)、Ilio(伊里奥)或Philosykos(希臘無花果)，即可獲贈Eau des Sens(感官之水)淡香水7.5ml，送上明亮清新的夏日氣息。此外，凡購物滿$1,800並包含任何夏日系列產品，即可獲贈Pinède(松林)香氛蠟燭35g，禮遇數量有限，送完即止。