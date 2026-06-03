熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jun-03 16:09
更新：2026-Jun-03 16:09

Diptyque 2026夏日系列｜全新包裝感官之水/限量髮香登場！夏日禮盒回歸

分享：
Joe24

Diptyque 2026夏日系列｜全新包裝感官之水/限量髮香登場！夏日禮盒回歸

adblk4

diptyque呈上今年最新夏日系列，以感官之水淡香水及Pinède(松林)香氛蠟燭為亮點，以Le Jardin des Eaux(水中花園)展開清新夏日之旅，感官之水淡香水以全新視覺矚目登場，同系列更首度推出限量版髮香噴霧，備受期待的夏日系列禮盒亦經典回歸，即睇詳情。

夏日經典香氛感官之水推出全新包裝

今年Diptyque 2026年夏日系列，以Le Jardin des Eaux(水中花園)為主題，由當代當代馬賽克藝術家Mathilde Jonquière設計此系列包裝，將以玻璃與金箔製成的威尼斯琺瑯，通過細膩切割並拼貼藝法，展現色彩與光影交錯的效果，帶來有如水面蕩漾的清新氣息，為今次系列帶來融合清新水流、柔和陽光與絢爛植被的感官體驗。

而今次2026夏季系列主打精品Eau des Sens(感官之水)淡香水，展現的活潑明媚香氣，正與由Mathilde Jonquière設計的瓶身插圖相互呼應，展現同樣水波光影的美感。Eau des Sens(感官之水)淡香水香調由清新杜松子作引子，融入細膩芬馥的當歸根，與深邃優雅的廣藿香。另外，今次系列更推出全新限量版髮香噴霧，將輕盈夏日橙香沁入髮絲。

adblk5
Diptyque Summer 2026 Collection Parfum Eau Des Sens Illustration 2025x3600 (1) Diptyque Summer 2026 Collection Hair Mist Eau Des Sens 30ML Close Up

全新夏日蠟燭

除了主打的Eau des Sens(感官之水)淡香水，今次夏日另一重頭戲便是全新推出的Pinède(松林)香氛蠟燭，帶來微風中輕柔乾爽的木香。燭杯裝飾圖案同樣出自Mathilde Jonquière，亦呼應今次飾以綠色琺瑯的松林金字塔蠟燭燭蓋及同名火柴盒包裝，打造清涼綠意的夏日家居擺設。

Diptyque Summer 2026 Collection Multi Products PINDE Classic Candle 190G Lid 11648x8736

Pinède(松林)標準香氛蠟燭(190g) HK$ 650

夏日系列禮盒驚喜回歸

每年備受期待的夏日系列禮盒亦於今次回歸！小巧禮盒內含十款旅行裝或經典裝的個人及家居香氛精品，於這個夏天盡情體驗舒爽愜意時光，讓美妙的假日時光無限延伸。

Diptyque Summer 2026 Collection Summer Essentials Kit 10684x8013 Diptyque Summer 2026 Collection Summer Essentials Kit 144DPI 4050x5064

夏日香氛護膚精品

今次系列推出多款夏日香氛護膚精品，以檸檬草與天竺葵兩大清新植物配方，帶來清爽明媚的香氛體驗，同時為肌膚送上舒適爽膚質感。

Diptyque Summer 2026 Collection Multi Products Perfumed Cleansing Body Gel After Sun Body Milky Gel Body Spray 4050x7200 Diptyque Summer 2026 Collection Summer Body Spray 2025 x 3600 Diptyque Summer 2026 Collection After Sun Body Milky Gel 2025x3600 Diptyque Summer 2026 Collection Citronnelle & Géranium Perfumed Cleansing Body Gel 2

夏日家居香氛裝飾

另有一系列精選裝飾擺件，將夏日的清涼微風與舒爽詩意揉入工藝中，致敬每一份匠心精神。

Diptyque Summer 2026 Collection Golden Carousel 11648x8736 Diptyque Summer 2026 Collection Incense Spirals and Summer Incense Holder 2025x3600 Diptyque Summer 2026 Collection Medicis Vase Green Small 11292x8469 Diptyque Summer 2026 Collection Multi Products 2025 x 3600

夏日香氛禮遇

為慶祝2026夏日系列推出，Diptyque更送上限時禮遇。凡購買至少一件夏日香氛正裝Eau des Sens(感官之水)、Ilio(伊里奥)或Philosykos(希臘無花果)，即可獲贈Eau des Sens(感官之水)淡香水7.5ml，送上明亮清新的夏日氣息。此外，凡購物滿$1,800並包含任何夏日系列產品，即可獲贈Pinède(松林)香氛蠟燭35g，禮遇數量有限，送完即止。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務