Diptyque 2026夏日系列｜全新包裝感官之水/限量髮香登場！夏日禮盒回歸

diptyque呈上今年最新夏日系列，以感官之水淡香水及Pinède(松林)香氛蠟燭為亮點，以Le Jardin des Eaux(水中花園)展開清新夏日之旅，感官之水淡香水以全新視覺矚目登場，同系列更首度推出限量版髮香噴霧，備受期待的夏日系列禮盒亦經典回歸，即睇詳情。

夏日經典香氛感官之水推出全新包裝

今年Diptyque 2026年夏日系列，以Le Jardin des Eaux(水中花園)為主題，由當代當代馬賽克藝術家Mathilde Jonquière設計此系列包裝，將以玻璃與金箔製成的威尼斯琺瑯，通過細膩切割並拼貼藝法，展現色彩與光影交錯的效果，帶來有如水面蕩漾的清新氣息，為今次系列帶來融合清新水流、柔和陽光與絢爛植被的感官體驗。

而今次2026夏季系列主打精品Eau des Sens(感官之水)淡香水，展現的活潑明媚香氣，正與由Mathilde Jonquière設計的瓶身插圖相互呼應，展現同樣水波光影的美感。Eau des Sens(感官之水)淡香水香調由清新杜松子作引子，融入細膩芬馥的當歸根，與深邃優雅的廣藿香。另外，今次系列更推出全新限量版髮香噴霧，將輕盈夏日橙香沁入髮絲。