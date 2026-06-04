親子好去處｜4萬呎大尾篤恐龍水上樂園回歸！ 設5大玩樂區 無限量供應30+美食

到水上樂園嬉水是許多人的夏季指定動作。6月13日起，大尾篤人氣水上樂園「恐龍水上樂園 Jurassic Water Park」再次回歸。佔地4萬呎的場地設有5大主題玩樂區，包括恐龍和海盜船主題水池。樂園於每日下午5點前更會無限量提供超過30款美食，讓玩家補充能量。即看下文，了解更多！

設5 大水上主題區 大尾篤BBQ場繁星燒烤推出5大水上主題區，包括：「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」、「海盜船及鯨魚之旅」等主題水池，場內更會隨時發放泡泡和「迷宮障礙區」，營造驚喜氣氛。

無限量供應30+甜品 場內同時設有自助輕食甜品區，訪客可於下午5點前任食超過30款美食，涵蓋刨冰DIY、港式冷撈和各式酥餅甜點等，最適合玩家嬉水後補充能量。水上樂園提供免費括淋浴間、置物櫃及泊車位（數量有限，先到先得），照顧客人的需要。

大尾篤恐龍水上樂園 Jurassic Water Park 活動期間：2026年6月13日至9月13日 地址：繁星燒烤(大埔) 大尾篤汀角路202號 如何前往：大埔墟港鐵站轉乘75K巴士或20C小巴，於汀角／汀角村站下車 開放時間：逢星期一休息 星期二至五：14:00 – 22:00 (星期五及假期前夕營業時間延至22:30) 星期六、日及公眾假期：13:00 – 23:00 水上樂園設施開放至21:00（星期六日及假期至21:30）；17:00後部分設施因清潔局部關閉。