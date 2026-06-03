東京爆紅生冬甩襲港！O'FOR DONUT 進駐旺角T.O.P 開幕買3送3優惠

近年日本掀起「生冬甩（生ドーナツ）」熱潮，不少甜品愛好者到東京旅行時都會特意排隊朝聖。主打東京風生冬甩的新品牌 O’FOR DONUT 最近正式進駐旺角 T.O.P，除了帶來多款爆餡生冬甩外，亦同時推出羅馬生乳包、法式布雪及麻糬大福等甜品系列。開幕期間更有限時買3送3優惠，即睇以下詳情！
東京生冬甩熱潮登港 主打輕盈柔軟口感
近年在日本大受歡迎的「生冬甩」，與傳統冬甩最大的分別在於口感。所謂「生」，並非指未經烘焙或油炸，而是形容其質地特別柔軟濕潤，入口輕盈且富有彈性，比起一般冬甩更著重麵糰發酵及內餡比例。O’FOR DONUT 以此作為品牌核心，標榜每日新鮮製作，採用日本麵粉、自家研發湯種及南瓜麵糰製作，還原東京生冬甩細膩鬆軟的口感。
超過10款爆餡口味
口味方面提供逾10款選擇，圍繞茶香、果香、奶香與朱古力四大方向設計，包括帶微甘茶韻的京都抹茶、融合黑糖與錫蘭紅茶的沖繩黑糖奶茶、以日本冬日景色為靈感的富士山柑桔，以及結合咖啡、可可與堅果的開心果朱古力咖啡等。
同步推出羅馬生乳包及法式布雪
除了招牌生冬甩外，店內亦有多個甜品系列。羅馬生乳包以鬆軟麵包夾入大量生乳忌廉，口感輕盈細滑；法式布雪（Bouchée）則以輕盈蛋糕外層配搭香濃內餡，結合水果及朱古力元素，風味較為豐富。喜歡煙韌口感的食客則可選擇麻糬大福系列，以Q彈麻糬包裹奶霜及不同口味餡料。此外，品牌亦會不定期推出限定商品，包括近年人氣的杜拜朱古力系列甜點，為各位甜品愛好者帶來不定時驚喜。
開幕限定買3送3
為慶祝新店開幕，O’FOR DONUT由6月6日至6月8日推出限時優惠。活動期間每日首30名顧客，凡購買任意3顆爆餡生冬甩，即可免費獲贈3顆爆餡生冬甩，口味可自由選擇；而第31至60名顧客購買3顆爆餡生冬甩，則可獲贈限定甜品「杜拜朱古力Q餅」一份，數量有限，送完即止。
O’FOR DONUT
店舖地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place 地下 15 號舖
營業時間：11:00 - 21:00（售完即止）