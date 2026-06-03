東京爆紅生冬甩襲港！O'FOR DONUT 進駐旺角T.O.P 開幕買3送3優惠

近年日本掀起「生冬甩（生ドーナツ）」熱潮，不少甜品愛好者到東京旅行時都會特意排隊朝聖。主打東京風生冬甩的新品牌 O’FOR DONUT 最近正式進駐旺角 T.O.P，除了帶來多款爆餡生冬甩外，亦同時推出羅馬生乳包、法式布雪及麻糬大福等甜品系列。開幕期間更有限時買3送3優惠，即睇以下詳情！

東京生冬甩熱潮登港 主打輕盈柔軟口感

近年在日本大受歡迎的「生冬甩」，與傳統冬甩最大的分別在於口感。所謂「生」，並非指未經烘焙或油炸，而是形容其質地特別柔軟濕潤，入口輕盈且富有彈性，比起一般冬甩更著重麵糰發酵及內餡比例。O’FOR DONUT 以此作為品牌核心，標榜每日新鮮製作，採用日本麵粉、自家研發湯種及南瓜麵糰製作，還原東京生冬甩細膩鬆軟的口感。



超過10款爆餡口味

口味方面提供逾10款選擇，圍繞茶香、果香、奶香與朱古力四大方向設計，包括帶微甘茶韻的京都抹茶、融合黑糖與錫蘭紅茶的沖繩黑糖奶茶、以日本冬日景色為靈感的富士山柑桔，以及結合咖啡、可可與堅果的開心果朱古力咖啡等。

