豐澤三大服務全面升級 線上線下購物更方便、更有保障

屈臣氏集團旗下，陪伴港人成長的電器零售品牌豐澤宣布由即日起啟動最大規模的服務升級計劃，是次升級全面革新三大範疇，包括全新「12雙送」極速送貨、「30日包退包換」售後服務，以及創新低價策略，從送貨速度、售後承諾，到定價全面升級，提供更快、更貼心、更具保障的無縫體驗服務！
全新升級「12雙送」最快即日送達
豐澤透過無縫融合O+O（線下及線上）優勢，帶動銷售額按年錄高雙位數增長，屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧表示：「隨著港人消費模式持續轉變，服務體驗已成為推動零售增長的重要因素。為配合港人對便捷的追求，豐澤全新升級『12雙送』服務，優化倉存管理及車隊調度，進一步提升送貨效率，實現最快即日送達的承諾。」
全新升級「12雙送」服務
下單時間
最快送貨時間*
產品種類
中午12時前
最快即日送達
超過15,000款中小型產品 (10公斤以下)
(中小型產品如：氣炸鍋、吸塵機、路由器)
午夜12時前
最快翌日送達
超過25,000款大小型產品
(大型產品如：雪櫃、洗衣機、電視機)
*實際送貨時間需視乎訂單情況及貨量而定。受條款及細則約束。
緊貼三大智慧生活趨勢 30日內包退包換
為進一步提升顧客選購產品的信心，豐澤推出「30日包退包換」保障，將更換及退款服務期限由15日延長至30日，讓大家無壓力入手新產品，買得更放心、用得更稱心！
此外，隨著AI智能技術正融入日常，消費者愈趨重視個人健康及智慧科技產品，加上寵物用品市場持續熾熱，受新消費趨勢影響，AI智能產品銷量錄得顯著升幅，按年激增超過1倍，當中AI 智能筆記的銷量更大幅飆升超過1.5倍。此外，智能穿戴產品（如智能戒指）及健康產品（如按摩槍）分別按年增長超過3成，寵物智能用品銷量亦錄得超過7成的顯著升幅。
覆蓋全港近60間門市 「真人坐鎮」提供有溫度支援
現時，豐澤Click & Collect網購店取服務覆蓋全港18區近60間門市，顧客網上訂購後最快1小時即可到店取貨，靈活配合快買快取的消費需求。與此同時，門市店員可即時了解顧客需要，提供專業建議及售後支援，顧客亦可透過WhatsApp使用Chat & Buy「真人專員一對一對話」服務，足不出戶亦能獲得便捷支援。
精選家電與智能產品低至36折
驚喜優惠同步登場！由即日起至7月7日期間，豐澤發放限時優惠，包括：「豐癲至Dope價」帶來超過200款產品以至低至36折發售、「每週最抵撐推介」一連5週每週更新精選至抵價產品優惠、「聰豐品牌日」聯同22大品牌推出優惠大放送。由實用家電到熱門智能裝備都一應俱全，大家切勿錯過，立即click入豐澤網頁(www.fortress.com.hk) 入手選購心儀產品！