豐澤三大服務全面升級 線上線下購物更方便、更有保障

屈臣氏集團旗下，陪伴港人成長的電器零售品牌豐澤宣布由即日起啟動最大規模的服務升級計劃，是次升級全面革新三大範疇，包括全新「12雙送」極速送貨、「30日包退包換」售後服務，以及創新低價策略，從送貨速度、售後承諾，到定價全面升級，提供更快、更貼心、更具保障的無縫體驗服務！

全新升級「 12 雙送」最快即日送達

豐澤透過無縫融合O+O（線下及線上）優勢，帶動銷售額按年錄高雙位數增長，屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧表示：「隨著港人消費模式持續轉變，服務體驗已成為推動零售增長的重要因素。為配合港人對便捷的追求，豐澤全新升級『12雙送』服務，優化倉存管理及車隊調度，進一步提升送貨效率，實現最快即日送達的承諾。」