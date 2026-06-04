日本旅遊｜青森十大夏日玩法！70周年Miffy展/向日葵花海/一生人必去睡魔祭

今個夏天想避開旅遊熱點人潮？可以考慮到日本本州最北的青森縣，當地四季風景宜人，最大特色就是其翠綠森林與壯麗海岸線。當然亦不能錯過夏天重頭戲，東北三大祭典之一的「青森睡魔祭」祭典體驗，另外由即日起至6月21日，「誕生70周年紀念Miffy展」以及巡禮活動亦於青森各地舉行，即睇詳情！

青森縣立美術館｜誕生70周年紀念Miffy展 為紀念Miffy誕生70周年，青森縣立美術館舉辦「誕生70周年紀念Miffy展」，展覽期間更可以入手各款限定原創商品！而特別版紀念門票更以當地的廢棄青森蘋果木箱製作，充滿青森特色，非常值得收藏！同期更有展覽相關的巡禮活動「AOMORI×Dick Bruna TABLE」，活動範圍包括溫泉、旅館、鐵道、物產館及餐廳等，粉絲記得規劃行程前往打卡！ 誕生70周年紀念Miffy展 活動期間：即日起至2026年6月21日 活動地點：青森縣立美術館(青森縣青森市安田字近野185)

AOMORI×Dick Bruna TABLE 活動期間：即日起至2026年6月21日 活動地點：青森鐵道、南部屋・海扇閣、 淺蟲溫泉 椿館、Art Hotel Aomori、青森縣觀光物産館ASPAM、淺蟲溫泉站、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、UGUISU

JR五能線「Resort白神號」｜搭乘夢幻列車玩遍津輕西海岸 各位列車迷注意！JR五能線「Resort白神號」連接青森縣和秋田縣兩地，全長147.2公里的鐵道線將帶各位飽覽日本海沿岸風光，更被譽為「人生必搭的夢幻觀光列車」。列車將會途徑青森縣內多個名勝，例如千畳敷海岸、黃金崎不老不死溫泉、世界自然遺產白神山地西部的十二湖與青池等。駕駛途中，列車兩旁被白神山和日本海包圍，屆時將會放慢行駛，讓乘客可以慢慢欣賞美景。跟據不同日子，途中更會出現津輕三味線和木偶戲等各類特色表演，絕對是難得體驗！

JR五能線「Resort白神號」 班次：每日三班往返青森與秋田， 部分班次有暫停營運的日子

千疊敷海岸｜津輕半島醉人日落 來到青森，絕不能錯過位於深浦町的千疊敷海岸！這條長約12公里的海岸線，有如將軍宴客時鋪上的千張榻榻米，因而得名。這裡獨特的奇岩怪石與壯闊的日本海造就出令人驚嘆的美景。每到黃昏，夕陽將天空和大海染成橙紅色，其動人景觀讓千疊敷海岸入選「日本夕陽百選」！夏天這裡設有海水浴場，非常適合一家大小來度假。交通亦十分方便，從JR千疊敷站步行只需1分鐘，推薦建議乘搭JR五能線的觀光列車「Resort白神號」前往，部分班次更會在這裡特意停留約15分鐘，讓乘客下車打卡賞景。

千疊敷海岸 地址：038-2504青森縣西津軽郡深浦町北金澤 交通：從JR千疊敷站步行約一分鐘 海水浴場開放時間：7月上旬至8月中旬

佛浦｜獨特石群有如人間仙境 被譽為「國家名勝與天然紀念物」的佛浦，其景觀絕對是大自然的鬼斧神工！這段長約2公里的壯麗石群，由津輕海峽冬日暴風雪與驚濤駭浪歷經千百年雕琢而成。夏季的海峽一片平靜，清澈的海水在藍天白雲下閃閃發亮，與象牙色的奇岩互相輝映，美得就像人間仙境！每年5月至10月為旅遊旺季，每日提供兩班遊覽船往返佐井港與佛浦，整個航程約1小時30分鐘，其中會有30分鐘停靠時間，讓遊客近距離感受巨石的震撼。另外，5月至7月還有機會遇見海豚寶寶同游津輕海峽！6月亦是北紫海膽最肥美的時令季節，回程時記得到佐井村大飽口福，品嚐最地道的下北半島鮮味！

白神山地｜世界自然遺產 香港人放假最喜歡行山！來到青森旅遊，一定不要錯過到世界自然遺產「白神山地」，走進這片原始森林來一場森林浴，徹底洗滌心靈。日本現時共有五處世界自然遺產，除了屋久島、知床、小笠原諸島，以及奄美大島一帶，橫跨青森與秋田兩縣的「白神山地」，更是日本在1993年最早登錄的世界遺產之一！。這裡面積廣達13萬多公頃，擁有全球最大規模的原生櫸木林，還孕育了黑啄木鳥、金雕等國家級珍貴動物。推薦由青森縣的深浦町、鰺澤町、西目屋村地區出發前往，到白神山地的櫸木林中散步、登山；或探訪西目屋村的暗門瀑布、津輕山稜的Monther Tree、鰺澤町的黑熊瀑布、深浦町的十二湖等，都能充分感受世界遺產白神山地的寫意氛圍。

此外「Aqua Green Village Anmon」位於世界自然遺產白神山地旁，亦是世界遺產登錄地區「山毛欅林散步道」、「暗門瀑布溪谷路線」之出發地點。此處提供小木屋的住宿，以及欣賞星空的露營場。 Aqua Green Village ANMON 地址：036-1424青森縣西目屋村川原平字大川添417 交通：從JR弘前站乘車約50分鐘 營業日期：每年4月至11月(各設施的開放時間請留意官網) 網址：https://www.anmon-shirakami.com/tw/

奧入瀨溪流｜自然避暑勝地 位於青森十和田八幡平國立公園內的「奧入瀨溪流」，被列為國家級天然紀念物，更曾被旅遊手冊「米其林綠色指南」評選為二星旅遊勝地。從十和田湖的子之口一路延伸到燒山，全長14公里的溪流兩旁，密布著「雲井瀑布」、「銚子大瀑布」、「阿修羅之流」和「三亂之流」等大大小小的壯麗水流，因此得到「瀑布街道」的美譽。這裡6月至8月的平均氣溫只有16度至22度！在這裡漫步或騎單車遊覽，在茂密的綠蔭下，欣賞陽光灑在溪水上閃閃發光，其宜人美景令這裡成為熱門避暑勝地，推薦在當地租架單車或電動單車，輕鬆探索自然。

種差海岸｜大玩戶外活動 大自然愛好者必去！位於三陸復興國立公園內的「種差海岸」，絕對是個令人充滿驚喜的景點。由北端的蕪島延伸至南端的大久喜，每逢3月至10月，短短12公里的海岸線竟然有多達650種以上的植物生長，是日本珍貴的植物觀賞地。另外，整個海岸還呈現出多樣的自然景觀，包括粗獷的岩石地形、與海浪相連的草地、以及行走時會發出聲響的沙灘等。遊客可沿著海岸線規劃各種路線散策，六可租一輛配有語音導航的電動單車，或搭乘觀光巴士，以最舒適的節奏欣賞多樣自然生態。夏日的種差海岸經常吸引一眾戶外愛好者，在海水浴場享受陽光與海灘，或是在天然草坪上露營、燒烤、瑜伽，為旅程注入滿滿活力。

種差海岸 地址：青森縣八戸市鮫町棚久保 交通：從JR鮫站徒歩約5分鐘(近蕪島)/從JR種差海岸站步行約5分鐘(近種差海岸導覽中心)

山之樂校｜超過200萬株向日葵花田 山之樂校絕對是今年夏季青森必去景點，由廢校校舍及其校地所改建的體驗交流設施「山之樂校」，每年7月下旬，這裡超過200萬株的向日葵將會盛開，成為超壯觀花海打卡位。遊客可以在花田中漫步，欣賞金黃色的向日葵在陽光下閃閃生輝，還能走到舊校舍的二樓，俯瞰整片向日葵花田。山之樂校今年度的「向日葵觀賞周」為2026年7月26日至8月2日，記得把握最佳觀賞時機！若想深度了解當地的農村生活，除了參觀校內展板和展品，亦可參與設施提供的蕎麥製作、炭燒、豆腐和味噌等手作體驗。

青葉湖展望交流設施 山之樂校 地址：青森縣八戶市南鄉島守字北之畑6-2 交通：從JR八戶站乘車約50分鐘 開放時間：8:30 - 16:30(逢周一 (遇上假日則順延至周二)、12月29日至1月3日休息

青森睡魔祭｜一生人必到東北三大祭典 一生人一定要朝聖一次！日本東北三大祭典之一的「青森睡魔祭」，每年8月2日至8月7日間青森市內舉行，每年均吸引逾百萬旅客前來。祭典期間，20多座巨型睡魔燈籠將在大街上巡遊，睡魔燈籠最大可達高5公尺、長9公尺、寬7公尺，重約4噸，於1980年更被登錄為國家重要無形民俗文化財。睡魔燈籠由構思、草稿繪製到最終成型，皆需耗費整整一年心血。遊行期間，伴隨著響亮的「Rassera! Rassera!」呼喊聲以及笛子與鑼鼓的演奏，祭典舞者「跳人」會以充滿生命力的跳躍步伐引領隊伍前進。遊客亦可租借「跳人」服飾，親自參與遊行。

青森睡魔祭 地址：青森縣青森市中心 交通：從JR青森站步行約10分鐘 日期：每年8月2日至8月7日 8月1日 18:00 - 21:00 睡魔祭前夜祭 8月2-3日19:00起 兒童睡魔燈籠・大型睡魔燈籠遊行 8月4-6日18:45起 大型睡魔燈籠遊行 8月7日13:00起 大型睡魔燈籠遊行、 19:15 - 21:00 青森睡魔祭海上遊行・青森煙火大會@青森港(堤埠頭至八甲田丸) 網址: https://www.nebuta.jp/

淺蟲溫泉鄉｜歎時令海鮮 搭乘青森鐵道於淺蟲溫泉站下車，車站東側是充滿地道風情的日本溫泉街，可以在溫泉蛋製作區DIY溫泉蛋，晚上在溫泉旅館一邊歎溫泉，一邊欣賞震撼的津輕三味線表演。各位家庭旅客可順道去名列日本「森林浴森林百選」的淺蟲溫泉森林公園和淺蟲水族館等。而車站西側，則是面臨陸奧灣的濱海度假區！在這裡可以盡情陽光與海灘、玩風浪板、坐遊艇甚至享受海釣之樂。不能錯過夏季時令的北紫海膽和青森名產——帆立貝！這裡的陸奧灣富含來自八甲田山、富含礦物質的山泉水，因而孕育出來的帆立貝都鮮甜肥美。大力推薦去淺蟲海邊的食堂和著名的「帆立貝廣場」大快朵頤，保證吃到停不下來！

正立食堂 地址：青森縣青森市淺蟲字坂本9-30 交通：從青森鐵道淺蟲溫泉站步行約20分鐘 營業日期： 4月上旬至10月下旬 營業時間：10:00 - 15:00(逢周二休息)