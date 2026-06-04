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出版：2026-Jun-04 09:00
更新：2026-Jun-04 09:00

旺角打卡新地標 莎莎新文華店擴充至1.2萬呎 6大亮點掃貨/扮靚/追星一次滿足

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旺角打卡新地標 莎莎新文華店擴充至1.2萬呎 6大亮點掃貨/扮靚/追星一次滿足

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美妝連鎖龍頭莎莎(Sa Sa) 宣布，其旺角新文華店正式擴充營運，由原本面積大幅增加9,000平方呎，以高達12,000平方呎的全新概念店隆重登場，成為今夏最強美妝朝聖地。新店以「夢幻少女美妝空間」為主題，全店注入粉嫩霓虹色彩與玩味潮流元素。新概念店不但打破傳統零售框架，更開創集「美妝購物、網美打卡、韓團追星」於一體的沉浸式消費空間，成為今夏最熱門的Beauty Destination

亮點1 美妝控必到！粉紅日韓彩妝專區大集合 (1) 亮點1 美妝控必到！粉紅日韓彩妝專區大集合 (3) 亮點2 C Beauty 潮流玩家「小奧汀」首度進駐香港 K Beauty & J Beauty (1) 今夏Cell Fusion C同最萌ZOA聯名, 實力+萌力, 勢成今夏最矚目防晒產品 (2)

以下6大不可錯過美妝亮點：

亮點1：全粉紅日韓彩妝專區 20+超人氣品牌一站入手

莎莎新概念店以粉紅色為主題，現場陳列極具時尚感，一站式匯聚CanmakeKateSofinaCLIOEttusaisperiperaCezannedeJavuBanila Co.AMUSErom&nddasiqueTIR TIRCyber ColorsThe Tool Lab，以及JUNG SAEM MOOL等超過20個頂級和大歡迎的日韓彩妝品牌。無論是清透的日系透明感妝容，還是精緻韓系財閥千金妝，都能在這裡輕鬆試色，並找齊所需單品。

亮點2C-Beauty 傳奇「小奧汀 Little Ondine」首度進駐香港

穩坐各大網購平台榜首的彩妝潮牌Little Ondine小奧汀，正式在莎莎設立全港首個官方專櫃。現場完整引進多款「斷貨爆款」外，還有流暢的大師級眼線筆「小白筆」、亞洲膚色專屬的「雕刻筆」高光修容液、手殘黨必備的「雙頭臥蠶筆」，以及明星同款「桃氣」雙拼高光盤，讓女士不用再找代購，直接親身體驗其驚人持妝實力。

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亮點4 STAY 必到！Biore x Stray Kids 期間限定打卡空間 「面膜牆」 亮點3 「面膜牆」與Beauty Mini專區　結合實用與玩味購物體驗 (3) Beauty Mini專區

點亮3：打卡地標「面膜牆 Mask Lab」與激萌 Beauty Mini 專區

美妝控必逛的「Mask Lab」面膜牆，精選小紅書與抖音熱推的明星面膜，如 sasatinnie水潤面膜、Neogence爆水面膜及瑞士La Estephe綠魚子面膜，完美承包各種膚質的夏日急救需求。同場更首度加設「Beauty Mini 專區」，將人氣護膚品與美妝縮小成「細細粒」的小巧包裝，方便旅行攜帶，輕鬆滿足一眾鍾意精緻生活嘅美妝迷。

亮點4STAY 必朝聖！Bioré x Stray Kids 期間限定店

追星族必到！新店限時特設Bioré x Stray Kids 1:1成員人形立牌打卡空間，讓fans們能近距離與Stray Kids 8oppa同框合照。現場更祭出應援福利，只要購買Bioré指定防曬產品，即可免費獲贈極具收藏價值的限量版SKZOO貼紙與護膚好禮。

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亮點5 Biore SPF50+PA++++ 水凝長效保濕防曬乳 Biore Aqua Rich 水感智能防曬慕斯 亮點6 開幕限定！首100名顧客 免費送夏日必備福袋 (1) 買Biore 防曬即送限量版貼紙 (1)

亮點5：網美必拍「My Pink Vibe」夢幻撞色霓虹牆

莎莎在店外精心策劃了「My Pink Vibe」網美打卡牆。運用高飽和度的夢幻粉紅、街頭霓虹燈管與趣味美妝插畫，打造出高顏值的視覺空間。無論是拍照發 IG，還是錄製Threads短影音，這個空間都極度吸睛，絕對是今夏與閨蜜出遊的必訪勝地。

亮點66月67日開幕$449福袋與升級VIP禮遇

為慶祝新店盛大開幕，店方祭出超狂優惠。於6月67日開幕首兩日，每日首 100名單筆消費滿$280的顧客，即可免費獲贈價值高達$449的「夏日必備福袋」(內含人氣面膜、dasique妝前乳、haruhada防曬及Trussardi精緻小香水，數量有限，送完即止)。此外，凡單一消費淨額滿$388，即可直接升級成為VIP會員，即享受全年95折優惠。

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