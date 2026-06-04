旺角打卡新地標 莎莎新文華店擴充至1.2萬呎 6大亮點掃貨/扮靚/追星一次滿足

美妝連鎖龍頭莎莎(Sa Sa) 宣布，其旺角新文華店正式擴充營運，由原本面積大幅增加9,000平方呎，以高達12,000平方呎的全新概念店隆重登場，成為今夏最強美妝朝聖地。新店以「夢幻少女美妝空間」為主題，全店注入粉嫩霓虹色彩與玩味潮流元素。新概念店不但打破傳統零售框架，更開創集「美妝購物、網美打卡、韓團追星」於一體的沉浸式消費空間，成為今夏最熱門的Beauty Destination。

以下6大不可錯過美妝亮點： 亮點 1 ：全粉紅日韓彩妝專區 20+ 超人氣品牌一站入手 莎莎新概念店以粉紅色為主題，現場陳列極具時尚感，一站式匯聚Canmake、Kate、Sofina、CLIO、Ettusais、peripera、Cezanne、deJavu、Banila Co.、AMUSE、rom&nd、dasique、TIR TIR、Cyber Colors、The Tool Lab，以及JUNG SAEM MOOL等超過20個頂級和大歡迎的日韓彩妝品牌。無論是清透的日系透明感妝容，還是精緻韓系財閥千金妝，都能在這裡輕鬆試色，並找齊所需單品。 亮點 2 ： C-Beauty 傳奇「小奧汀 Little Ondine 」首度進駐香港 穩坐各大網購平台榜首的彩妝潮牌Little Ondine小奧汀，正式在莎莎設立全港首個官方專櫃。現場完整引進多款「斷貨爆款」外，還有流暢的大師級眼線筆「小白筆」、亞洲膚色專屬的「雕刻筆」高光修容液、手殘黨必備的「雙頭臥蠶筆」，以及明星同款「桃氣」雙拼高光盤，讓女士不用再找代購，直接親身體驗其驚人持妝實力。

點亮 3 ：打卡地標「面膜牆 Mask Lab 」與激萌 Beauty Mini 專區 美妝控必逛的「Mask Lab」面膜牆，精選小紅書與抖音熱推的明星面膜，如 sasatinnie水潤面膜、Neogence爆水面膜及瑞士La Estephe綠魚子面膜，完美承包各種膚質的夏日急救需求。同場更首度加設「Beauty Mini 專區」，將人氣護膚品與美妝縮小成「細細粒」的小巧包裝，方便旅行攜帶，輕鬆滿足一眾鍾意精緻生活嘅美妝迷。 亮點 4 ： STAY 必朝聖！ Bioré x Stray Kids 期間限定店 追星族必到！新店限時特設Bioré x Stray Kids 1:1成員人形立牌打卡空間，讓fans們能近距離與Stray Kids 8位oppa同框合照。現場更祭出應援福利，只要購買Bioré指定防曬產品，即可免費獲贈極具收藏價值的限量版SKZOO貼紙與護膚好禮。

亮點 5 ：網美必拍「 My Pink Vibe 」夢幻撞色霓虹牆 莎莎在店外精心策劃了「My Pink Vibe」網美打卡牆。運用高飽和度的夢幻粉紅、街頭霓虹燈管與趣味美妝插畫，打造出高顏值的視覺空間。無論是拍照發 IG，還是錄製Threads短影音，這個空間都極度吸睛，絕對是今夏與閨蜜出遊的必訪勝地。 亮點 6 ： 6月6 及 7日 開幕送 $449 福袋與升級 VIP 禮遇 為慶祝新店盛大開幕，店方祭出超狂優惠。於6月6及7日開幕首兩日，每日首 100名單筆消費滿$280的顧客，即可免費獲贈價值高達$449的「夏日必備福袋」(內含人氣面膜、dasique妝前乳、haruhada防曬及Trussardi精緻小香水，數量有限，送完即止)。此外，凡單一消費淨額滿$388，即可直接升級成為VIP會員，即享受全年95折優惠。