狗狗皮膚反覆出問題？8 種營養素助改善毛髮與皮膚健康

一到炎熱或潮濕季節，不少狗主都會留意到愛犬皮膚容易出現紅疹、痕癢、脫毛，甚至反覆發炎等問題。如果只着眼於沖涼、搽藥或外用護理，而忽略日常飲食與營養攝取，情況往往難以真正改善。要令毛孩的皮膚和毛髮維持穩定狀態，關鍵要由內而外著手調理。 對狗狗而言，均衡飲食不只是維持體重那麼簡單，亦直接影響免疫功能、皮膚屏障修復能力，以及毛髮的生長質素。當身體獲得足夠而合適的營養，有助減低發炎反應、支援皮膚更新，亦可令毛色和毛質更見光澤。

皮膚反覆出問題？先由餐單入手 想幫助狗狗維持健康皮膚與柔順毛髮，餐單中可留意幾類關鍵營養素，包括 Omega-3 脂肪酸、維生素 E、維生素 A、維生素 C、葉酸、鋅、優質蛋白質及生物素。這些成分各有不同功能，有的有助減低發炎，有的支援皮膚修復，也有助維持毛髮強韌度。只要在日常飲食中適當配搭，已可成為毛孩保養皮膚毛髮的重要基礎。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素1. Omega-3 脂肪酸

8種有助狗狗維持皮膚與毛髮健康的營養素 有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素1. Omega-3 脂肪酸 常見於三文魚、沙丁魚、鯡魚及魚油之中，亦可見於亞麻籽及亞麻籽油。這類脂肪酸較廣為人知的作用，是有助紓緩發炎反應，對容易痕癢、紅腫或反覆發炎的狗狗尤其值得留意。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素2. 維生素 E

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素2. 維生素 E

維 E可從植物油、少量合適的堅果種子及部分食材中攝取，屬抗氧化營養素之一，有助保護細胞免受氧化壓力影響，對維持皮膚穩定亦有一定幫助。餵食堅果前應先確認是否適合犬隻食用。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素3. 維生素 A

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素3. 維生素 A 肝臟、南瓜、紅蘿蔔及紅椒等食材均含有相關營養，有助維持正常皮膚細胞功能，亦對毛髮生長有一定支持。不過肝臟不宜過量餵食，應注意份量。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素4. 維生素 C

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素4. 維生素 C 雖然狗狗一般可自行合成維生素 C，但在壓力較大、身體修復需要增加時，含有維生素 C 的食材仍可作輔助，例如西蘭花、菠菜或少量草莓等。其主要作用在於抗氧化，並有助支援膠原蛋白形成。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素5. 葉酸

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素5. 葉酸 綠葉蔬菜、豆類及肝臟均含葉酸，這種營養素與細胞分裂及更新有關，對維持皮膚與毛髮健康同樣重要。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素6. 鋅

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素6. 鋅 常見於牛肉、雞肉、魚類及部分全穀物食材，是皮膚修復不可忽視的微量元素，有助支援傷口癒合及組織更新。

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素7. 優質蛋白質

有助狗狗皮膚/毛髮健康營養素7. 優質蛋白質 雞胸肉、魚、蛋及部分豆類均屬良好來源。由於毛髮本身主要由蛋白質構成，若攝取不足，毛質便容易變差、失去光澤，甚至增加脫毛情況。