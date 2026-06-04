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出版：2026-Jun-04 19:00
更新：2026-Jun-04 19:00

石硤尾老字號酒樓6月限定優惠 午市$9.9燒中豬/下午茶$19.8乾炒牛河/晚市$1歎多款燒味及海鮮

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石硤尾老字號酒樓6月限定優惠 午市$9.9燒中豬/下午茶$19.8乾炒牛河/晚市$1歎多款燒味及海鮮

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近年愈來愈少酒樓會供應整隻「燒中豬」，原因是製作工序繁複、成本高，坊間大多改用燒腩部位代替。位於石硤尾的老字號酒樓「多彩皇宮酒樓」至今仍保留這門傳統手藝，並於6月推出限定優惠，食客午市時段可以$9.9品嚐原價$52的招牌燒中豬，下午茶亦有$19.8乾炒牛河，晚市更設有多款$1或$28的指定菜式優惠，即睇以下優惠詳情。

近乎絕跡的燒中豬 需兩日工序炮製

一般常見的乳豬只有約6至7斤，而燒中豬則重約50斤，由於體積較大，需經過醃製、焙燒、吹凍、鬆針及再次燒製等多重工序，全程橫跨兩日，更要由師傅不斷控制火候，因此近年已較少酒樓願意製作。據酒樓介紹，燒中豬最大特色在於肥瘦比例平均，燒製後外皮香脆，肉質仍能保持嫩滑多汁，與一般燒腩相比，油膩感亦相對較低。

燒中豬

近乎絕跡的燒中豬 需兩日工序炮製

午市限定 $9.9食招牌燒中豬

多彩皇宮酒樓推出6月限定午市優惠，招牌燒中豬由原價52元減至9.9元，每位限點一份，兩位起即可享用。

優惠詳情：

  • 優惠價：$9.9（原價$52）

  • 供應時間：每日11:30至14:00

  • 優惠條件：兩位起適用，每人限點一份，每日數量有限，售完即止。

下午茶$19.8歎乾炒牛河

除了燒中豬外，酒樓下午茶時段亦推出港式經典乾炒牛河優惠，由原價68元減至19.8元。乾炒牛河講究鑊氣，配上牛肉、芽菜及蛋絲，是不少茶樓的人氣菜式。

優惠詳情：

  • 優惠價：$19.8（原價$68）

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  • 供應時間：每日14:00至16:00

  • 每位限點一份，售完即止。

    • 晚市指定菜式低至$1

    晚市方面，多彩皇宮酒樓亦推出晚市時段（每日下午5:30起）「1蚊經典菜式」優惠，

    包括多款燒味及海鮮，四選一菜式包括：

    • 鮑汁冬菇扣花膠：$1（5位或以上，全枱$1，每位一客；限每人一客）；$28（2至4位，全枱$28，每位一客；限每人一客）

    • 至尊燒鵝皇：  $1/半隻（6-9位以上），$1/全隻（10位或以上）；$28/例（2至5位）

    • 脆皮燒雞   $1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位）

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  • 清蒸金邊老虎斑：$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）

    • 午市優惠 下午茶優惠 多彩皇宮 $1優惠菜式Poster

    多彩皇宮酒樓

    地址：石硤尾南昌街美彩樓地下
    營業時間：星期一至日：07:00 - 23:00


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