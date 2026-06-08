英國皇室御用香氛 Molton Brown 登陸香港 限定系列同步登場

來自英國倫敦的奢華香氛品牌 Molton Brown，於香港ELEMENTS 圓方開設首間專門店。新店以品牌 2026 年度香氛之作「Tea Ceremony 茶道」為靈感，打造沉浸式香氛體驗，讓顧客在繁忙都市中感受片刻靜謐。店內雲集多款標誌性香氣，包括「Tea Ceremony」的靜心水韻、「Orange & Bergamot」的清新柑橘氣息，以及「Heavenly Gingerlily」的優雅花香，呈現英倫生活美學的細膩層次。品牌多年來透過與世界各地調香師合作，創作層次鮮明、個性突出的香氣作品，深受香氛愛好者追捧。

ELEMENTS 限定系列亮點 「Tea Ceremony 茶道」系列 在日本大受歡迎的「Tea Ceremony 茶道」系列，由資深調香師 Mathieu Nardin 操刀，靈感取自日本梨、抹茶與溫暖琥珀木香。香氣揉合細膩綠茶與木質調，營造平靜、洗練而持久的中性氣息，為日常生活添上一抹含蓄優雅的日式禪意。

「Flora Luminare 光之花」系列

「 Flora Luminare 光之花」系列 「Flora Luminare 光之花」由調香師 Maïa Lernout 創作，以苦杏仁帶出絲滑乳香前調，襯托大溪地國花梔子花 Tiare Absolute 的豐盈花香，令整體香氣更顯明亮而富層次，展現輕奢花香的細膩質感。

經典人氣香氣同步登場 Molton Brown 多款人氣香氛及全球暢銷系列同步登陸香港，產品涵蓋淡香精、身體護理及居家香氛精品，讓不同風格與生活品味的用家都能找到合適之選。 「Heavenly Gingerlily 野薑花」系列 「Heavenly Gingerlily 野薑花」以微辛野薑、小荳蔻與百合交織出溫暖香調，再綴以晚香玉的淡淡乳香，散發甜美而帶辛香層次的異國氣息，猶如把度假氛圍帶進日常，因此被視為品牌最具逃逸感的花香之一。 店舖資訊 地址：尖沙咀ELEMENTS圓方商場一樓「火區」 營業時間：上午 11:00 – 晚上 9:00