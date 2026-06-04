BTS演唱會｜Klook獨家開賣BTS新加坡演唱會套票 5星級酒店/熱門景點門票方案

ARMY注意！全球爆紅的韓國天團BTS(防彈少年團)即將於今年12月新加坡舉行全新巡迴演唱會BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN SINGAPORE！今次新加坡站將於2026年12月17、19、20及22日，在新加坡國家體育場展開共四場演出， 勢必引發全球粉絲的搶票熱。旅遊體驗預訂平台Klook今次宣佈將獨家開賣「Klook體驗套票」，為各位粉絲帶來另一個搶飛機會，即睇詳情。

一站式門票+玩樂體驗 三款獨家套票登場

今次Klook推出的體驗套票，將於6月5日中午12時正式獨家開賣。套票包括BTS巡迴演唱會門票、新加坡精選酒店住宿及人氣景點組合，免卻需要同時搶飛和訂房的煩惱，一張套票就能搞定追星旅遊行程。

現時Klook上架三款組合套票，價格由SGD207起(約港幣$1,200起)可以根據自己的喜好自由挑選，包括一門票+一熱門景點套票、一門票+2個熱門景點套票以及結合水上探險樂園門票與五星級酒店住宿的一站式套票：