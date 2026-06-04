BTS演唱會｜Klook獨家開賣BTS新加坡演唱會套票 5星級酒店/熱門景點門票方案

ARMY注意！全球爆紅的韓國天團BTS(防彈少年團)即將於今年12月新加坡舉行全新巡迴演唱會BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN SINGAPORE！今次新加坡站將於2026年12月17、19、20及22日，在新加坡國家體育場展開共四場演出， 勢必引發全球粉絲的搶票熱。旅遊體驗預訂平台Klook今次宣佈將獨家開賣「Klook體驗套票」，為各位粉絲帶來另一個搶飛機會，即睇詳情。
一站式門票+玩樂體驗 三款獨家套票登場
今次Klook推出的體驗套票，將於6月5日中午12時正式獨家開賣。套票包括BTS巡迴演唱會門票、新加坡精選酒店住宿及人氣景點組合，免卻需要同時搶飛和訂房的煩惱，一張套票就能搞定追星旅遊行程。
現時Klook上架三款組合套票，價格由SGD207起(約港幣$1,200起)可以根據自己的喜好自由挑選，包括一門票+一熱門景點套票、一門票+2個熱門景點套票以及結合水上探險樂園門票與五星級酒店住宿的一站式套票：
動物迷必選 萬態野生動物世界(Mandai Wildlife Reserve)
套票可搭配近年全新開幕、極受歡迎的飛禽公園，或越夜越精彩的夜間野生動物園，在睇演唱會前後親近大自然，療癒感滿滿。
玩轉樂園 聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）
亦可以選擇搭配新加坡環球影城或新加坡海洋生態館，在聖淘沙度過充實的一天。
一站式玩樂住宿組合
如果追求無憂無慮的「追星 Staycation」，推薦選擇住宿玩樂方案，直接涵蓋水上探險樂園門票，並連同精緻奢華的邁克爾酒店住宿，全方位照顧粉絲由朝到晚的行程需要。
套票資訊
開賣時間：2026年6月5日中午12時正
演唱會日期：2026年12月17、19、20 及22日
詳情及搶購網址：Klook