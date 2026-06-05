日本旅遊｜Sanrio Fes 2026橫濱開鑼 5米巨型布甸狗/30周年快閃店/彩繪列車

各位Sanrio Fans不要錯過！年度盛事Sanrio Fes 2026即將登陸日本橫濱，活動期間將有各種慶典活動，包括有5米巨型布甸狗及Sanrio彩繪列車等打卡點，適逢布甸狗 30 週年，更設限定快閃店開賣各種周邊，即睇詳情！

為了迎接萬眾矚目的「2026年Sanrio角色大賞」結果發表，主辦方今年將舉行歷年最大規模的第5屆活動。由6月12日至6月28日期間，橫濱兩大商場地標廣場(Landmark Plaza)與MARK IS港未來將聯手推出盛大活動，讓粉絲們沉浸在滿滿可愛氛圍中。 5米高巨型布甸狗+人氣角色現身 巨大Sanrio打卡位將登陸地標廣場！位於一樓的「Sakata Seed Garden Square」，將會首度展出高達5米的超巨型布甸狗充氣氣球！而旁邊的MARK IS港未來一樓「Grand Galleria」，將會有4隻約2米的人氣角色氣球齊齊與各位見面，包括布甸狗、玉桂狗、Hello Kitty及PC狗，讓粉絲們可以盡情與心愛的角色合照留念。同時玉桂狗、Little Twin Stars、布甸狗的專屬打卡點將遍布兩大商場，各位粉絲可以遊走兩個商場尋找他們的身影。

布甸狗30周年+Sanrio快閃店 適逢布甸狗誕生30周年，活動期間地標廣場一樓將會開設期間限定的「布甸狗 30th Anniversary POP-UP STORE ～Sweets Party～」，除了發售多款限定周邊商品外，還特別展示30周年專屬設計、角色投票區及專屬打卡位。 除了布甸狗外，MARK IS港未來亦會開設「Sanrio Puroland 35週年快閃店」，平時只能在樂園內才能買到的獨家原創商品，現在在快閃店亦能入手！另有彩虹樂園35周年限定周邊販售。活動期間將會舉辦集章活動，只要集齊電子徽章就能換取限定吊飾。在指定店舖入手指定商品，更可獲贈「Sanrio Fes 2026 in 港未來」的原創貼紙，送完即止。

主題彩繪列車與角色專屬廣播 除了快閃打卡位及限定商品，專屬「港未來線」Sanrio彩繪列車已於5月23日率先投入服務。而6月12日起，車站的票閘更會播放角色的專屬語音，迎接每位乘客。踏出車站來到橫濱女王廣場，更會推出由全數90位Sanrio角色裝飾的限定手扶梯。 歷年最大規模總選+多位角色舞台演出 6月13日，大會將地標廣場1樓設有布甸狗與玉桂狗的特別舞台活動。緊接著在6月20日，將舉辦Hello Kitty與Kuromi的見面拍照會，各位能近距離接觸心愛角色。而6月27日及28日周末兩天，在主會場「橫濱國際平和會議場」(Pacifico橫濱)將會舉辦名為「三麗鷗慶典 2026 City」的舞台活動，約30位Sanrio角色將現場登台表演，為歷屆登場人數最多。而備受全球粉絲矚目的「2026年Sanrio角色大賞」最終結果發表，亦將於6月28日的舞台大會上正式宣佈。

布甸狗特別舞台「Pa-Pi-Pu-Pe-Pom！」 地點：地標廣場1樓 Sakata Seed Garden Square 活動時間：6月13日12:00 / 14:00 / 16:00(每場約20分鐘) 參加費用：免費 整理券發放時間：當天10:00起將於現場發放各場次的「優先觀賞券」，發完即止。 Hello Kitty與Kuromi特別見面會 地點：地標廣場1樓 Sakata Seed Garden Square(13:00 – 13:20) MARK IS 港未來1樓 Grand Galleria (16:00 - 16:20 / 17:30 - 17:50) 名額：每場次限定20組 參加方法：請持活動當日於地標廣場或 MARK IS港未來商場內消費滿2,000 日圓之發票收據出席。 整理券發放時間：當天11:00起將於活動會場發放