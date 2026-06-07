UNIQLO聯手意大利設計師Francesco Risso 全新Made for Dreaming系列登場！玩味獨特印花注入夏日日常

UNIQLO首度攜手意大利設計師Francesco Risso打造全新UNIQLO F.RISSO 2026設計師聯名系列。今次合作以「Made for Dreaming」為主題，將高級時裝的豐富想像力融入大眾的日常服飾中，帶來一系列兼具自由率性、隨性且充滿玩味感的男裝與女裝單品，為都市人的夏日穿搭注入全新的靈感與活力。

Made for Dreaming系列登場

系列以「Made for Dreaming」為靈感，探索一種「觸手可及卻能承載無限想像力」的服裝設計概念。藉由Francesco Risso獨樹一幟的印花、色彩和柔和剪裁，傳遞輕鬆自在的氛圍，為每個人的日常穿搭增添更多豐富層次與喜悅。今次的2026夏季系列中，Francesco Risso致力打造一個既富有藝術感，同時又具備高度一致性的服裝系列。

系列融合立體而柔軟的線條，最引人注目的莫過於滿滿童趣與藝術感的原創手繪風印花，搭配溫暖色調，散發出濃郁的意式浪漫與度假風情。與此同時，系列順應人們日常生活的動態，精心調整了剪裁與比例，讓衣物在展現獨特個性的同時，依然保持舒適。整個系列在自由奔放的藝術感與日常生活的實用性之間取得了完美平衡，將Risso既直觀又富有情感的穿搭美學展現得淋漓盡致。