外泌體 vs PDRN 有何分別？拆解2大熱門抗老修復成分

外泌體 vs PDRN 有何分別？拆解兩大熱門抗老修復成分

近年修復型護膚成分備受追捧，當中外泌體與PDRN討論度尤其高。兩者同樣以修護肌膚及做到抗老效果為賣點，但作用方向不同，亦因而成為醫美術後保養與高機能護膚的熱門選擇。到底外泌體與PDRN是甚麼？2個成分有什麼分別？大家應如何按膚況選擇？編輯會從成分原理、常見功效、適用人士及使用重點出發，整理這兩類熱門修復成分的特性，幫助讀者更清楚掌握其護膚角色。

外泌體是甚麼？ 外泌體（Exosome）是由細胞釋放出的微細囊泡，當中帶有蛋白質、核酸及多種活性分子，主要作用是協助細胞之間傳遞訊息。放在護膚及醫學美容的語境中，外泌體常被形容為肌膚修復過程中的「信號載體」，可協助調節細胞反應，幫助膠原蛋白生成與受損組織修護。 外泌體之所以成為抗老及修復保養的新寵，原因在於不少研究均聚焦在傷口癒合、膚質改善及抗炎調節方面的潛力。市場上常見說法是，它可用於改善粗糙、乾燥、細紋及術後不穩定膚況；不過，實際效果仍與產品配方、濃度、傳遞技術及個人膚況有關，消費者宜理性看待。

外泌體在保養品中的3大特點 1. 有助提升成分傳遞效率

外泌體體積細小，結構亦具穩定性，因此常被視為有助提升活性成分傳遞表現的載體。 2. 生物相容性較高

由於外泌體本身來自細胞分泌系統，在理論上較容易與肌膚細胞互動，故常被應用於修復及舒緩型配方之中。 3. 聚焦受損肌膚修護

不少產品主打外泌體有助穩定膚況、改善乾燥粗糙與支持術後保養，因此在高機能精華中討論度甚高。

甚麼是 PDRN ？ PDRN（聚去氧核苷酸）是近年在醫美及護膚市場迅速冒起的修復成分，主要由鮭魚DNA片段純化而成。由於其結構與人體核酸有高度相容性，因此常被用作促進組織修復與穩定膚況的原料，尤其在術後護理、敏感肌修護及強化肌膚屏障等範疇備受關注。 PDRN 常見的3項護膚作用 1. 支援修復受損組織

由於PDRN常被視為細胞修復過程中的原料之一，因此多見於術後護理及受損膚況修復產品。 2. 有助舒緩泛紅與炎症反應

相關研究指出，PDRN與抗炎調節機制有關，故常被用於協助敏感、泛紅或屏障受損肌膚回復穩定。

3. 配合抗老與彈性保養訴求

除了修復功能，PDRN亦常被加入抗老配方之中，目標是支持膠原蛋白生成，改善乾燥、粗糙與彈性流失問題。

外泌體與 PDRN 可以一起用嗎？ 將兩者結合使用（如「外泌體+PDRN」雙效精華），外泌體可發揮絕佳的滲透力與導航功能，將PDRN精準送到肌底受損處，達到全方位修護、抗老與舒緩的效果，特別適合敏弱肌及醫美術後的黃金修復期。 · 兩者並非互相排斥，而是各有分工。如果把外泌體理解為「訊號傳遞者」，那麼PDRN便較接近「修復材料」，兩者配合使用時，理論上可同時兼顧調節與修護。 如果屬醫美術後或膚況較脆弱人士，可先以PDRN為主，待肌膚穩定後，再逐步加入外泌體產品，以加強整體修護及抗老保養。

外泌體 vs PDRN 有何分別？

哪些人較適合選用外泌體產品？ 希望改善膚質粗糙、暗沉或乾燥問題

關注抗老、彈性流失及修護保養

接受療程後，希望以較溫和方式進行後續保養

膚況容易不穩，想加強日常修護程序 哪些人較適合選用 PDRN 產品？ 肌膚屏障較弱、容易泛紅或敏感

雷射或其他療程後，需要加強修護

望提升修復效率及穩定膚況

對保濕、舒緩及屏障修護有較高需求