Saucony x Minted NY第三度聯乘 Endorphin Pro 5神鞋曝光 四叉式碳纖維板增強練跑穩定性

美國頂尖跑鞋Saucony，與紐約新銳潮流品牌Minted New York，近日迎來第三次合作，將傳奇碳板跑鞋Endorphin Pro 5外型推向全新巔峰。令一雙專為破紀錄而生競速戰靴，成為一件行走紐約曼哈頓街頭的藝術品。
Saucony與Minted New York從前作ProGrid Triumph 4到Endorphin Speed 4，雙方合作向來都是「一鞋難求」。這次Endorphin Pro 5聯乘版，更以全球限量形式發售，將專業競速與街頭文化完美縫合，成為今年跑圈與潮流界最具話題性的年度鞋王。
Minted NY在創辦人Marcus Milione帶領下，以獨特設計的美學席捲全球。本次聯乘，兩大品牌拋棄傳統跑鞋的單調設計，大膽注入極致未來主義美學。鞋身採用高質感金屬色系為主調，在陽光下折射下，映照出銀色機械光澤。鞋舌與鞋跟處，低調地繡上象徵Minted NY的薄荷綠標誌，與Saucony經典的流線型logo互相輝映，展現強烈視覺對比。
在驚艷外表下，Endorphin Pro 5隱藏著傲視馬拉松賽場的頂級黑科技。中底採用革命性「雙層複合結構」，將極致輕量、回彈強勁的PWRRUN PB泡棉，與最新研發、具備超高能量回饋的Super Critical PWRRUN HG泡棉完美疊加。設定讓跑手邁出每一步時，都能感受源源不絕的推進力與舒適的緩震感，有效延緩後半程的肌肉疲勞。
而內嵌的全新幾何「四叉式碳纖維板」，改善傳統碳板過於剛硬的缺點，對腳踝力量要求極高。而這次四叉式設計，能順應腳掌落地時的動態扭轉，既保留強大向前推進感，又大幅提升了左右轉彎與不平路面上的穩定性。搭配升級版高抓地力鞋底，無論是柏油路，還是濕滑城市街道，跑手練跑時都能輕鬆駕馭。
Saucony 香港旗艦店：
地址：尖沙咀K11 Art Mall地下G05A & B舖