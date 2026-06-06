Saucony x Minted NY第三度聯乘 Endorphin Pro 5神鞋曝光 四叉式碳纖維板增強練跑穩定性

美國頂尖跑鞋Saucony，與紐約新銳潮流品牌Minted New York，近日迎來第三次合作，將傳奇碳板跑鞋Endorphin Pro 5外型推向全新巔峰。令一雙專為破紀錄而生競速戰靴，成為一件行走紐約曼哈頓街頭的藝術品。

Saucony與Minted New York從前作ProGrid Triumph 4到Endorphin Speed 4，雙方合作向來都是「一鞋難求」。這次Endorphin Pro 5聯乘版，更以全球限量形式發售，將專業競速與街頭文化完美縫合，成為今年跑圈與潮流界最具話題性的年度鞋王。

Minted NY在創辦人Marcus Milione帶領下，以獨特設計的美學席捲全球。本次聯乘，兩大品牌拋棄傳統跑鞋的單調設計，大膽注入極致未來主義美學。鞋身採用高質感金屬色系為主調，在陽光下折射下，映照出銀色機械光澤。鞋舌與鞋跟處，低調地繡上象徵Minted NY的薄荷綠標誌，與Saucony經典的流線型logo互相輝映，展現強烈視覺對比。