結業潮｜斯里蘭卡餐廳Hotal Colombo 6月下旬光榮結業 聯乘主廚告別蟹宴

結業不代表傷感。屹立中環伊利近街8年的斯里蘭卡鄰家餐廳Hotal Colombo宣布將於6月下旬光榮結業，最後營業日為6月30日。在最後一個月的倒數期，即將舉行一連串特別聯乘farewell活動，並推出過去8年來最受客人喜歡的招牌菜單，讓大家重溫本地罕有、經典獨特的斯里蘭卡美食風味。

Hotal Colombo 斯里蘭卡人主廚Chef Gizzy

招牌斯里蘭卡咖喱 斯里蘭卡菜本地較為少見，Black Sheep餐飲集團旗下的Hotal Colombo於2018年開業，主打斯里蘭卡蟹饌，以椰子、新鮮香草及地道香料調味，風味香濃，8年來為座上客帶來斯里蘭卡的地道飲食文化與熱誠的款待。來自斯里蘭卡的主廚Gisela Alesbrook(綽號Gizzy)，其溫暖笑容也成了餐廳icon。她是集團創立時的第一位員工，地位舉足輕重。在集團早期一次斯里蘭卡考察之旅，她帶領團隊穿梭家鄉街頭巷尾及市場探索當地美食，並將熱情款待的精神帶到這家餐廳之中，家鄉斯里蘭卡咖喱、碗餅、炒餅均是餐廳的招牌出品。

Greatest Hits告別菜單 集團創辦人Syed Asim Hussain表示，雖然Hotal Colombo即將告別，但並非故事的終點，預告Gizzy及團隊將會在未來幾個月內出任集團的全新崗位。而今個月將會舉行一連串告別巡禮。整個6月份供應Greatest Hits告別菜單，由Gizzy精選8年來最受食客歡迎的斯里蘭卡咖喱、炒餅及各式斯里蘭卡經典菜式。

四大聯乘farewell活動 6月8日(星期一)開始聯乘Messina，推出限定青檸葉乳酪意式雪糕，於Hotal Colombo、Messina砵典乍街及山頂分店限量供應。 6月10日(星期三)Crab Club蟹宴俱樂部聯乘系列：主廚Gizzy與Maison Libanaise主廚Teya Mikhael攜手採用斯里蘭卡黃油蟹配青口及大蜆，炮製豐盛香濃海鮮盛宴，糅合中東辛香風味。(每位$448) 6月17日(星期三)Crab Club蟹宴俱樂部聯乘系列：主廚Gizzy與「平靚正」主廚ArChan Chan聯手製作帶有大排檔鑊氣的黑椒炒蟹鉗及蟹肉生炒糯米飯。(每位$488) 6月24日(星期三)聯乘米芝蓮一星New Punjab Club主廚Palash Mitra，進駐Hotal Colombo廚房帶來星級美食。(每位$488)

HOTAL COLOMBO 地址：中環蘇豪伊利近街31號地舖 電話：24888863 營業時間： 星期一至五18:00 - 22:45 星期六至日17:00 - 22:45 公眾假期17:00 - 22:45 網上訂座