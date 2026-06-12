不只可愛更會安慰人 5種最懂陪伴主人的狗狗

人在心情低落或有壓力時，如果有狗狗主動靠近、陪伴身旁，往往能帶來安慰，為主人提供情感支持。近日有外國訓犬師指出，部分狗隻天生對人類情緒特別敏感，擅長安撫焦慮情緒，因而被視為理想的陪伴犬。狗隻固然不能取代專業醫療協助，但有研究指出，與寵物互動有助降低壓力荷爾蒙皮質醇，同時促進與信任感及情感連結相關的催產素分泌，從而紓緩壓力，提供情緒支持。 究竟哪些犬種較適合陪伴容易焦慮的人？外國訓犬師 Evan Doggett 列出5種表現突出的犬種。不過他亦提醒，即使屬同一犬種，因培育方向不同，性格與活動量也可能有明顯差異，飼養前仍應充分了解其特性與需要。

最具療癒力犬種1. 紐芬蘭犬 (Newfoundland)

最具療癒力犬種1. 紐芬蘭犬 (Newfoundland) 紐芬蘭犬常被稱為「溫柔巨人」，雖然體型龐大，性情卻沉穩溫和，而且十分依戀主人。牠們是「大型撒嬌高手」，這份安定而親近的特質，對情緒容易波動的人尤其具安撫作用。不過，紐芬蘭犬擁有厚密雙層毛，飼主需要投入較多時間梳理毛髮及清潔家居。 紐芬蘭犬體型雖大，性格卻溫馴穩定，向來被視為理想陪伴犬。

最具療癒力犬種2. 拉布拉多 (Labrador)

最具療癒力犬種2. 拉布拉多 (Labrador) 拉布拉多一向深受大小朋友歡迎，牠們親人、友善，亦樂於配合，因此常被訓練為導盲犬及治療犬。拉布拉多可能是「地球上最快樂的生物之一」，樂觀開朗的個性對紓緩焦慮好有幫助。牠們喜歡規律生活與各種活動，也能鼓勵主人維持運動習慣與穩定作息。不過要留意，部分工作系或野外血統的拉布拉多精力相當旺盛，活動需求明顯較高。 拉布拉多個性友善、穩定，亦因服從性高而常見於治療犬工作。

最具療癒力犬種3. 黃金獵犬 (尋回犬)

最具療癒力犬種3. 黃金獵犬 (尋回犬) 黃金獵犬同樣是治療犬中的人氣代表，性格親切，對人類情緒反應敏銳，也較擅長建立穩定的情感連結。黃金獵犬某程度上可視為「毛更長的拉布拉多」，既喜歡與人相處，也樂於陪伴主人度過日常生活。不過不同品系之間，活動量與性格亦可能有所差異，家庭陪伴系一般較為沉穩。 黃金獵犬親人溫和，對情緒變化敏感，是常見的治療犬犬種。

最具療癒力犬種4.貴婦狗 (Poodle) 無論是標準貴婦還是迷你貴婦，都具備成為情緒支持犬的潛力。不少擔任導盲犬及治療犬的貴婦狗，發現牠們一旦明白自己的任務，便會十分專注地照顧主人。貴賓犬聰明、學習能力高，即使置身熱鬧環境，亦往往願意留在主人身邊，帶來安全感。 貴婦狗學習能力強，亦能在陪伴與照顧主人方面展現高度投入。

最具療癒力犬種5. 靈緹犬 (Greyhound)

最具療癒力犬種5. 靈緹犬 (Greyhound) 不少人對靈緹犬的印象是速度驚人，但其實牠們在家中是相當安靜慵懶，性格穩定，也是出色的治療犬。靈緹犬一天可睡上18至22小時，但這並不影響牠們對主人的忠誠。牠們通常會與一至兩位家庭成員建立深厚連結，對渴望穩定陪伴與情感支持的人而言，是可靠的夥伴。 靈緹犬雖以奔跑速度聞名，但在家中多半安靜沉穩。 不少人誤以為年紀較大的狗隻難以訓練，實際上狗隻無論年齡多大都具備學習能力，而成熟犬隻因性格較定、已懂基本規矩，很多時反而學得更快。