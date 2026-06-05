百威世界盃40周年派對登陸星光大道 買啤酒抽限量球衣/免費挑戰兩大關卡贏周邊

四年一度的世界盃即將開鑼，世界盃官方贊助啤酒贊助商百威將於6月9日至16日在尖沙咀星光大道梳士巴利花園草地舉辦「Let It Pour！」世界盃40周年限定狂熱派對，設有多個世界盃主題打卡裝置、免費速度及射門挑戰、海邊酒吧，以及周末限定DJ表演。活動期間購買指定生啤，更可參加扭蛋遊戲，有機會帶走多款香港限定世界盃精品。

星光大道變身世界盃打卡熱點 配合世界盃即將開鑼，百威將尖沙咀海旁打造成期間限定足球嘉年華，設有多個世界盃主題裝置，包括印有金盃圖案的巨型紅色啤酒罐、賽事指定足球展示，以及兩位百威全球大使美斯（Lionel Messi）和夏蘭特（Erling Haaland）主題打卡位，讓球迷可以在維港景色下拍照留念。



購買指定生啤抽扭蛋 贏限量版球衣 除了打卡裝置之外，現場亦準備了多款世界盃限定精品。活動期間，凡購買一杯指定百威生啤（50元），即可獲贈扭蛋代幣一個，參加扭蛋遊戲，人人有獎。獎品包括百威 FIFA 世界盃26™運動風褸、百威 x Adidas限量版球衣、世界盃球迷版球衣、限量版打火機及特色零食等，多款精品均是香港限定，球迷們勿錯過！

免費挑戰速度與球技 贏限量周邊 此外，現場亦有兩個免費互動遊戲，讓球迷親身落場挑戰。「百步神速挑戰賽」考驗參加者的速度與爆發力，只要成功刷新現場最快紀錄，即可獲得百威 FIFA 世界盃26™經典國家版鋁杯盲盒；另外一個遊戲「百步穿楊射門挑戰」參加者將有五次射門機會，累積指定分數即可換領世界盃主題圍巾，球迷們可以約埋一班朋友到場挑戰球技，贏獎品。

周末加碼DJ派對 除了一系列足球主題活動，主辦單位亦將於6月13日晚上舉行免費DJ派對，由DJ Parco及Michael Powter接力演出，帶來多首熱門及足球主題歌曲，配合海邊酒吧及維港夜景，將世界盃開鑼前的氣氛推向高峰。



「百威世界盃 40 周年 x 星光大道狂熱派對」活動 開放日期及時間： 2026 年 6 月 9 日（星期二）晚上 6 時至 9 時 2026 年 6 月 10 日至 12 日（星期三至五）下午 12 時至晚上 9 時 2026 年 6 月 13 日（星期六）下午 12 時至晚上 10 時 *2026 年 6 月 13 日（星期六）下午 6 時至 9 時設 DJ 現場打碟 2026 年 6 月 14 日至 15 日（星期日至一）下午 12 時至晚上 9 時 2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 12 時至 5 時 30 分 地點：尖沙咀星光大道梳士巴利花園草地（尖東站 J3 出口）

