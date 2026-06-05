Flat Iron Steak進駐尖沙咀朗廷酒店 開幕限定$298歎600克安格斯斧頭扒

牛扒迷又有新地方打卡！人氣平鐵牛扒店 Flat Iron Steak 首度進駐九龍區，於尖沙咀香港朗廷酒店開設新店，並推出開幕限定優惠，$298即可享用600克安格斯斧頭扒，同時亦保留品牌人氣半價T骨扒及斧頭扒優惠，即睇以下詳情。
首間九龍分店進駐朗廷酒店
Flat Iron Steak新店坐落於香港朗廷酒店內、前Main St. Deli舊址，延續品牌一貫主打的優質牛扒及親民定價，同時結合五星級酒店的用餐環境，無論是與朋友聚餐，還是下班後想吃一頓豐富晚餐，都多了一個新選擇。
前米芝蓮餐廳主廚領軍
新店廚房團隊由主廚Chris Chan帶領，他擁有逾25年本地高級餐飲經驗，曾於米芝蓮星級餐廳The Principal擔任主廚，亦曾效力The Pawn、Classified Group及il Bel Paese Group，並曾與多位國際名廚合作，為新店餐單把關。
開幕限定優惠 $298歎600克安格斯斧頭扒
為慶祝新店開幕，餐廳於6月午市及晚市期間推出期間限定優惠，食客只需以港幣298元，即可享用重達600克的Rangers Station安格斯斧頭扒，套餐配上白蘭地胡椒汁、炸薯條及沙律，份量十足，優惠僅限尖沙咀店供應，數量有限，售完即止。
每周限定套餐 半價T骨扒、斧頭扒回歸
除了開幕優惠外，尖沙咀店亦同步推出品牌的人氣每周限定套餐。逢星期二，可以半價599元享用1公斤黑安格斯T骨扒；星期四則以699元供應1.5公斤黑安格斯斧頭扒，同樣較原價半價發售。至於星期三則有499元雙人燒烤拼盤，適合多人聚餐分享。
Flat Iron Steak 尖沙咀
地址：尖沙咀北京道 8 號香港朗廷酒店低層大堂
營業時間： 星期日至星期四：上午 11 時 30 分至晚上 10 時
星期五至星期六：上午 11 時 30 分至晚上 11 時 30 分