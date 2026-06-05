Flat Iron Steak進駐尖沙咀朗廷酒店 開幕限定$298歎600克安格斯斧頭扒

牛扒迷又有新地方打卡！人氣平鐵牛扒店 Flat Iron Steak 首度進駐九龍區，於尖沙咀香港朗廷酒店開設新店，並推出開幕限定優惠，$298即可享用600克安格斯斧頭扒，同時亦保留品牌人氣半價T骨扒及斧頭扒優惠，即睇以下詳情。

首間九龍分店進駐朗廷酒店

Flat Iron Steak新店坐落於香港朗廷酒店內、前Main St. Deli舊址，延續品牌一貫主打的優質牛扒及親民定價，同時結合五星級酒店的用餐環境，無論是與朋友聚餐，還是下班後想吃一頓豐富晚餐，都多了一個新選擇。



前米芝蓮餐廳主廚領軍

新店廚房團隊由主廚Chris Chan帶領，他擁有逾25年本地高級餐飲經驗，曾於米芝蓮星級餐廳The Principal擔任主廚，亦曾效力The Pawn、Classified Group及il Bel Paese Group，並曾與多位國際名廚合作，為新店餐單把關。



