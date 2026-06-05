city'super「品味嘉年華 2.0」來襲 80款主廚設計創意美食&藍鰭吞拿魚解體表演 必吃山形A5和牛涮涮鍋 / 甘苔牛油煎韓國鮑魚

city’uper 將於 2026 年 6 月 6 日（星期六）在其時代廣場旗艦店盛大舉行「品味嘉年華2.0」，為品牌30週年慶典揭開第二章序幕。本次活動以「非凡風味能創造美好回憶」為主題，旨在為美食愛好者打造一場極致的饗宴。活動當天，時代廣場city’uper將搖身一變成為一座美食天堂。現場將呈現超過80款由主廚精心設計的創意美饌與飲品，並推出多款獨家夏季系列，例如 city’super 30天乾熟成美國牛肉和法國鴨肝配 city'super '金' 摩德納黑醋、日本山形A5和牛迷你涮涮鍋等。搭配澳洲De Bortoli莫斯卡托桃紅氣泡酒與八海山白麴AWA氣泡清酒，感受全球頂級食材的精緻魅力。

此外，活動期間（即日至15日），時代廣場中庭將設置名為「穿越30時光機」的沉浸式藝術與互動裝置，展現 city’super 30年來的成長歷程。透過懷舊裝置與感官敘事，參與者可回溯品牌歷史，重溫那些塑造「更好生活方式」的重要時刻。活動當日有豐富多彩的免費互動體驗，包括名廚見面會、甜品製作、盲品「水」體驗、現場音樂表演，以及藍鰭吞拿魚解體表演等。此外，super e-gold會員還可參加專屬工作坊，如生蠔品鑑及清酒品味課程。

city’super特別推出「品味嘉年華通行證」，於即日起開放早鳥預購。 持通行證可於活動當天兌換實體美食/飲品體驗券及不鏽鋼杯。 https://online.citysuper.com.hk/zh/collections/foodie-wonderland-pass 1. 嘉年華通行證 ($199元)： • 10 張體驗券兌換美食/飲品 • 贈送不鏽鋼杯乙個 • 即影即有拍攝服務 (先到先得，換完即止) 2. 饗宴尊尚通行證 ($399元 )： • 22 張體驗券兌換美食/飲品 • 贈送不鏽鋼杯乙個 • 即影即有拍攝服務 (先到先得，換完即止) 3. 品味大師通行證 ($899元)： • 1款頂級美酒 • 3款精選美酒* • 15張體驗券兌換美食/飲品 • 贈送不鏽鋼杯乙個

• 即影即有拍攝服務 (先到先得，換完即止)