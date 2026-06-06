深圳好去處｜園博園全新APPLE LAND 童話風打卡小屋/巨型白貓 免費入場

深圳近期有一個全新打卡點，位於福田區的深圳園博園，近期新增多個打卡景區，其中包括在西區的「APPLE LAND」，園內全新街區設有巨型白貓與蘋果雕塑、紅蘋果鏡，以及童話感滿滿的蘋果小鎮，非常好打卡！除此之外更有多個外國度假氛圍打卡位，全場免費入場，即睇詳情！

APPLE LAND夢幻登場 位於西門入口的「APPLE LAND」，以白貓Lumi遇見大蘋果為靈感，打造有如童話國度一樣的蘋果世界，將童趣元素完美融入大自然之中。大白貓Lumi手抱巨型蘋果，畫面療癒又可愛。除了貓咪Lumi，周邊的佈置亦非常有心思。整個區域色彩斑斕，街區內散布童話風蘋果小屋、造型各異的互動蘋果裝置，甚至還有一面專為拍照而設的巨型蘋果鏡，同時園內亦有多個小蘋果道具供人拍照，非常貼心！

園內精彩打卡位逐個睇 除了童話感滿滿的APPLE LAND，園博園內更有多個異國風花園景點！一次出遊就可以收穫多種風格的靚相，非常值得一去。去完APPLE LAND後，可以到凝翠園的紫苑花花海，淡紫色花海非常優美。之後可以到滿滿加州風情的花園，拍出地中海風情美照。更有俄羅斯花園及東南亞風的萬象花園，99個大象雕塑加上藤編燈飾，身旁圍繞熱帶植物，度假感十足，有如一秒穿越東南亞！

地點：深圳國際園林花卉博覽園(園博園)西區 開放時間：星期一至日 06:00 - 23:00(22:30最後入場) 門票：免預約免門票 交通方法：地鐵 1號線至僑城東站A口步行10分鐘