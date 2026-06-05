父親節2026｜孝敬爸爸豐盛中菜合集 名人飯堂淮揚菜/海景明爐烤鴨/咕嚕肉天花板

男人個個都想被愛被冧，父親輩都不例外！趁父親節擁抱爸爸宣言：「I Love Dad！」帶他去菜館大吃一頓豐盛中菜佳餚，令他開心下吧。我們為各位孝義子女精選以下推介，齊齊冧冧Daddy！

父親節2026｜海鮮入口商打造龍門金閣 招牌避風塘瀨尿蝦 從事海鮮供應商30多年的Leo在印尼自設漁船及魚排，引入當地漁民在海域捕獲的野生海產，包括瀨尿蝦、龍蝦、龍躉、蘇眉等，除了供貨給本地海鮮酒家之外，更分別在尖沙咀及中環開設兩間龍門金閣海鮮酒家，以及長沙灣的銀城金閣海鮮廚房。時令海鮮自給自足，必食印尼盛產約10吋長瀨尿蝦，預先剝殼，蘸上薄薄的蛋白脆漿炸，再與避風塘炸蒜、辣椒乾同炒。瀨尿蝦外層酥脆，內裡蝦肉鮮甜爽口，嘗到蒜香、鹹香及輕微辛辣。另一亮點脆米過橋石斑，將石斑或珍珠龍躉起骨切片，連蘿蔔絲一起蒸，另奉上一鍋煮滾的雞上湯，淋在嫩滑的魚片上，伴以炸到像爆谷般脆卜卜的飯粒同吃，雞湯大大提升了鮮甜味。

龍門金閣海鮮酒家(中環店) 地址：中環皇后大道中139號The L. Place 5樓 電話：64030646 / 21178417

父親節2026｜咕嚕肉天花板 厚德飯店古法手工粵菜 厚德飯店大廚劉家榮去年入選《最紅大廚》料理真人騷八強，曾效力富豪飯堂福臨門十多年，致力傳承古法手工粵菜，匠心巧製失傳菜如雞子戈渣、富貴鮑魚酥、燒雲腿伴雪花雞片、蟹肉蛋白琵琶燕等。亦有鮑參翅肚、家常小菜、明爐燒味與精緻廣東點心。記者推介蟹肉桂花炒蝦絲，刀工精細，炒功一流，將湖北蛋炒至鬆散像桂花，材料層次分明，乾爽毫不油膩。菠蘿咕嚕肉也非常出色，用新鮮爽口的豬頸肉，手切至粒粒大小相約，炸漿薄如蟬翼，分兩次落油炸，每口都鬆脆鎖著肉汁。山渣番茄醋汁甜酸自然柔和不嗆喉，每件咕嚕肉泛光澤帶有拔絲效果，記得柯打一碟給爸爸歎！

厚德飯店 地址：銅鑼灣駱克道 454-456 號地舖 電話：23355328 / 98889153 營業時間：上午11時30分至下午3時；下午6時至11時

父親節2026｜名人飯堂雪園壹號 佘詩曼打卡扎實上海淮揚菜 佘詩曼、食家唯靈、政商界名人飯堂雪園壹號，上海淮揚菜保留經典風味。三位台柱師傅由雪園年代至今效力30至40載，工夫扎實，自家培養老酸種天然發酵製作生煎包，早年俘虜邵逸夫爵士和妻子方逸華。有位老臣子甚至專門燉湯熬翅，分別熬製清湯與白湯替不同菜式提升鮮味。記者推介招牌菜綿滑柔軟的紅燒獅子頭、湯色清澈鮮味澎湃的火瞳雞燉津白湯、香脆沒泥味的即炸上海熏魚、吸汁的手撕烤麩、佘詩曼愛吃的輕盈蓬鬆高力豆沙。

最近新推的「名人飯堂老師傅手工菜Brunch」(每位$388，須提早訂座)值得帶爸爸品嘗，10道菜工序繁複，吃盡酒糟冷泡小鮑魚、鎮江肴肉、蘿蔔絲酥餅、竹笙雲吞清雞湯、黃金蝦球蝦仁拌鍋巴、梅乾菜鍋貼等。逢星期五、六及日午市時段限量供應，父親節期間除了6月19日及21日之外，6月20日照常提供。 雪園壹號 地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店地庫1樓 電話：3897 9618 營業時間：11:00am-14:30pm，18:00pm-22:00pm

父親節2026｜海景現代中菜食府 尚萃軒京式明爐烤鴨 北角最新海景view現代中餐廳「尚萃軒」，由星級總廚陳偉傑師傅主理。頭號招牌京式明爐烤鴨選用飼養45天的鴨子，經過72小時風乾處理，並採用凱悅酒店的傳奇秘方，放入身價不菲的特製烤爐內烤製。烤鴨由師傅席前將皮肉分開切片，搭配經典佐料，特色之處是可自選自家製黑松露鴨肝醬（另加$48）提升濃潤甘香。也推介鴨湯泡飯，以鴨骨慢熬醇厚湯底，濃縮烤鴨精華，味道鮮甜，再加入鴨肉粒、本菇、脆米、海參及竹笙等，更添豐富層次。紅蟳米香亦好吃，以炒飯代替傳統糯米飯，與蟹於傳統竹籠內同蒸，蟹膏豐厚甘香無比，蟹鮮滲透米香。草原孜然手抓羊架嚴選蒙古優質羊架，吸收香料辛香，羊肉嫩滑不羶。

尚萃軒 地址：北角北角邨里 1 號香港維港凱悅尚萃酒店 2 樓（西座） 電話：3896 989 營業時間： 午餐: 中午12:00-下午3:00 晚餐: 下午6:00-下午10:00

父親節2026｜鴻星初代班底主理 碧儷苑特製Ｑ版人樣壽包 鴻星初代班底幾年前另立門戶，自組碧儷苑精點粵菜，幾年間先後於中環、荔枝角及九龍灣擴展分店，主打懷舊及創新的點心及粵菜。懷舊點心必試蟹肉灌湯餃、乾蒸牛肉、臘腸卷、蛋黃千層糕。最獨特之處是可以替客人特製Ｑ版人樣或動物壽包，餡料可自選奶黃、陳皮豆沙或蓮蓉，只要四天前預訂便可。就算不是爸爸生日，做款爸爸樣壽包，一定驚喜滿分。至於菜式推介豉油皇珍寶大花蝦伴腸粉，底下的腸粉吸收晒蝦和豉油的香味；雕皇酒糟蒸馬友魚肉十分嫩滑，加入五年花雕自家調製的酒糟，更突出酒香。

碧儷苑·精點粵菜 地址:九龍灣德福廣場二期603舖 電話:2788 2199 營業時間: 10:00至23:00