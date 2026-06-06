暑假好去處｜生蠔BB登陸 MOSTown 新港城中心 4大打卡區/2大互動玩樂區/期間限定店/主題Café

今個暑假，馬鞍山又多一個打卡熱點！MOSTown新港城中心將於7月4日至8月23日，首次聯乘人氣角色Baby Namagaki，打造全港首個Baby Namagaki主題室內沙灘裝置「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」。活動佔地約3,000平方呎，設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，更有近千呎室內綠沙海、6.5米高彩虹流水光影塔，以及多達30隻Baby Namagaki及好友以全新夏日造型登場，粉絲絕對不能錯過！

全港最大Baby Namagaki室內沙灘裝置 30隻角色齊集打卡

是次活動以夏日沙灘派對為主題，場內搭建約3,000平方呎巨型海藍浪天幕，配合近千呎「Baby Namagaki夏浪綠沙海」，營造置身海邊度假的氛圍。現場除了有6.5米高的「Baby Namagaki彩虹流水光影塔」外，還有「Baby Namagaki仲夏營地集合點」及「MOST-Chic & Chill『蠔』派對」等多個打卡場景。

全場更集結30隻Baby Namagaki及好友角色，包括生蠔寶寶、蛤蜊及扇貝，當中11款更換上全新沙灘派對造型，如水泡生蠔、度假生蠔、日光浴生蠔及出遊扇貝等，充滿夏日氣息。