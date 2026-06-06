暑假好去處｜生蠔BB登陸 MOSTown 新港城中心 4大打卡區/2大互動玩樂區/期間限定店/主題Café

今個暑假，馬鞍山又多一個打卡熱點！MOSTown新港城中心將於7月4日至8月23日，首次聯乘人氣角色Baby Namagaki，打造全港首個Baby Namagaki主題室內沙灘裝置「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」。活動佔地約3,000平方呎，設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，更有近千呎室內綠沙海、6.5米高彩虹流水光影塔，以及多達30隻Baby Namagaki及好友以全新夏日造型登場，粉絲絕對不能錯過！
全港最大Baby Namagaki室內沙灘裝置 30隻角色齊集打卡
是次活動以夏日沙灘派對為主題，場內搭建約3,000平方呎巨型海藍浪天幕，配合近千呎「Baby Namagaki夏浪綠沙海」，營造置身海邊度假的氛圍。現場除了有6.5米高的「Baby Namagaki彩虹流水光影塔」外，還有「Baby Namagaki仲夏營地集合點」及「MOST-Chic & Chill『蠔』派對」等多個打卡場景。
全場更集結30隻Baby Namagaki及好友角色，包括生蠔寶寶、蛤蜊及扇貝，當中11款更換上全新沙灘派對造型，如水泡生蠔、度假生蠔、日光浴生蠔及出遊扇貝等，充滿夏日氣息。
綠沙海尋寶＋巨型扭蛋機 會員消費換領限定體驗
除了打卡之外，場內亦設有兩大互動玩樂區。H COINS會員即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可參與「沙海寶藏大發『掘』」，利用工具在綠沙海尋找隱藏道具，成功完成任務可獲Baby Namagaki主題紋身貼紙。
另一焦點則是近3米高的「巨型Baby Namagaki扭蛋機」，會員消費滿指定金額即可換領遊戲券，有機會抽中3款活動限定毛絨公仔，包括度假生蠔、出遊扇貝及出遊蛤蜊。成功獲得公仔後，更可於指定日子免費參與DIY裝飾體驗，製作專屬夏日掛飾。
生蠔BB期間限定店 逾200款精品登場
活動期間，L2天幕廣場將同步設置「Baby Namagaki仲夏期間限定店」，帶來超過200款周邊商品，包括20多款會場限定新品及20多款日本限量精品，包括毛絨公仔、掛飾、文具、家品及生活小物等，粉絲可以一次過入手心頭好。
聯乘PHI Coffee & Pancake 推出限定主題Café
除了裝置及精品店外，MOSTown新港城中心今次亦首次聯乘場內人氣梳乎厘專門店PHI Coffee & Pancake，推出「Baby Namagaki期間限定Café」。餐廳將換上主題佈置，並推出兩款限定套餐，售價由$178起，把Baby Namagaki元素融入日式梳乎厘、主食及精品咖啡之中，無論是甜品控還是粉絲，都可以一邊打卡一邊享受限定美食。
集印花換限定精品 免費下載WhatsApp Stickers
此外，H COINS會員於活動期間在MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費滿350元，即可獲電子印花1枚，集齊6枚即可免費換領「MOSTown x Namagaki防UV輕量縮骨遮」或「MOSTown x Namagaki折疊旅行袋」，兩款精品均採用全新沙灘派對主題設計。
商場亦將同步推出一套6款「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」WhatsApp Stickers，活動期間可於指定網站免費下載，讓粉絲將可愛的Baby Namagaki夏日造型分享給朋友。
「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」活動詳情
日期：
2026年7月4日至8月23日
時間：
上午10時至晚上10時
地點：
MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）
「Baby Namagaki仲夏期間限定店」
日期：
2026年7月4日至8月23日
時間：
中午12時至晚上8時
「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」主題玩樂區
沙海寶藏大發「掘」玩樂區
「MOST-Chic & Chill 『蠔』派對裝扮區」及「巨型Baby Namagaki扭蛋機」
日期：
2026年7月4日至8月23日
時間：
星期一至五：下午1時至下午5時
星期六及日：中午12時至晚上8時
逢星期六及日： 中午12時至晚上8時