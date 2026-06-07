尖沙咀iSQUARE足球嘉年華 免費挑戰神射手贏Binggrae飲品+商場現金券

世界盃熱潮席捲全城，不少商場都推出應景活動。尖沙咀iSQUARE國際廣場今個夏天聯乘韓國人氣乳品品牌Binggrae，由即日起至7月19日期間逢周末及公眾假期舉辦「iSQUARE國際廣場 x Binggrae 奇『milk』足球嘉年華」，設有神射手挑戰及360度照相亭兩大互動體驗，參加者更有機會贏取商場現金券及Binggrae飲品，讓大家投入足球狂熱氣氛。

只需追蹤iSQUARE國際廣場Facebook、Instagram或WeChat，並讚好指定活動帖文，即可免費獲得5次射球機會。如果於商場內以電子貨幣單一消費滿100元，更可額外獲得5次挑戰機會；若成功擊中足球圖案3次，除了可獲Binggrae飲品外，更可贏取$25 iSQUARE商場現金券。

足球360度照相亭 拍攝專屬高光時刻

除了考驗腳法，場內亦設有充滿玩味的「奇『milk』足球360度照相亭」。參加者站上旋轉拍攝平台，在聚光燈及足球主題佈景下，由鏡頭360度捕捉動感畫面，短短十多秒即可製作出專屬打卡短片，完成後更可即時下載及分享到社交平台。

照相亭亦準備了多款足球應援道具，包括獎盃氣球、打氣字牌、足球造型帽、趣味眼鏡及啦啦球等，無論與朋友或家人一同參加，都能拍出充滿賽事氣氛的夏日回憶。