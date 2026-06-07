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出版：2026-Jun-07 20:00
更新：2026-Jun-07 20:00

淘寶618流動宣傳車全港大巡遊 玩遊戲免費拿¥30產品+專屬購物優惠碼/一文看清路線圖

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Hoi B

淘寶618流動宣傳車全港大巡遊 玩遊戲免費拿¥30產品+專屬購物優惠碼/一文看清路線圖

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淘寶中國香港站特別推出「淘寶618」活動，由即日起至6月18日，出動超吸睛的流動宣傳車，一連多天遊走香港各大社區，將優惠福利送到市民身邊。只要你在鬧市街頭偶遇這輛「淘寶618」流動車，即可上車開玩「終極一拍」時間挑戰遊戲。

 

大家只要在現場簡單完成一份問卷，或即場在淘寶下單，立即獲得挑戰資格，於「終極一拍」精準拍中15.59.01秒至15.59.99秒 之間，就可以免費帶走價值 ¥30的精選產品。此外，只要參與遊戲，就算差一點點，都能拎走小零食一份，流動車不讓到場市民空手而回。

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淘寶流動車 1 淘寶流動車 2

除了現場玩遊戲、拿專屬優惠碼外，淘寶這次更帶來震撼升級購物體驗，只要下午4時前輕鬆在淘寶行超市下單，最快明天就能送到閣下家中，就算只買一件貨品，亦可享包郵到港服務，告別以往為湊運費大費周章的煩惱。

 

「淘寶618」流動車全港出沒日程表：

時間/地點：6月8日｜觀塘

6月9日︱大埔

6月10日︱葵涌

6月11日︱太古坊 & 鰂魚涌

6月12日︱荃灣

6月13日︱尖沙咀

6月14日︱沙田

6月15日︱大圍

6月16日︱北角

6月17日︱石門

6月18日︱中環

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不想錯過每日流動車的精準停泊位置？記得馬上追蹤淘寶官方Instagram留意最新動態。(活動受條款及細則約束。優惠碼名額有限，先到先得。淘寶中國香港站點保留最終決定權。)

 

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