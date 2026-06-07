淘寶618流動宣傳車全港大巡遊 玩遊戲免費拿¥30產品+專屬購物優惠碼/一文看清路線圖

淘寶中國香港站特別推出「淘寶618」活動，由即日起至6月18日，出動超吸睛的流動宣傳車，一連多天遊走香港各大社區，將優惠福利送到市民身邊。只要你在鬧市街頭偶遇這輛「淘寶618」流動車，即可上車開玩「終極一拍」時間挑戰遊戲。
大家只要在現場簡單完成一份問卷，或即場在淘寶下單，立即獲得挑戰資格，於「終極一拍」精準拍中15.59.01秒至15.59.99秒 之間，就可以免費帶走價值 ¥30的精選產品。此外，只要參與遊戲，就算差一點點，都能拎走小零食一份，流動車不讓到場市民空手而回。
除了現場玩遊戲、拿專屬優惠碼外，淘寶這次更帶來震撼升級購物體驗，只要下午4時前輕鬆在淘寶行超市下單，最快明天就能送到閣下家中，就算只買一件貨品，亦可享包郵到港服務，告別以往為湊運費大費周章的煩惱。
「淘寶618」流動車全港出沒日程表：
時間/地點：6月8日｜觀塘
6月9日︱大埔
6月10日︱葵涌
6月11日︱太古坊 & 鰂魚涌
6月12日︱荃灣
6月13日︱尖沙咀
6月14日︱沙田
6月15日︱大圍
6月16日︱北角
6月17日︱石門
6月18日︱中環
不想錯過每日流動車的精準停泊位置？記得馬上追蹤淘寶官方Instagram留意最新動態。(活動受條款及細則約束。優惠碼名額有限，先到先得。淘寶中國香港站點保留最終決定權。)