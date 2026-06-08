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生活
出版：2026-Jun-08 12:00
更新：2026-Jun-08 12:00

BABYMONSTER為APEE任品牌大使示範最新夏裝 召集全球女孩展現酷甜時尚態度

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BABYMONSTER為APEE任品牌大使示範最新夏裝 召集全球女孩展現酷甜時尚態度

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將於202719日來港舉行演唱會的韓國女團BABYMONSTER，近日與裏原宿傳奇品牌A Bathing Ape旗下潮流女裝支線APEE合作，推出充滿年輕活力的全新夏日單品，APEE更宣布女團出任品牌大使，並以#ApeeSquad為主題，於社交平台號召全球女孩，共同在衣著中找尋自己風格，重新定義新世代潮流態度，展現又酷又甜女孩形象。

APEE主線強調街頭感

APEE主打街頭時尚的mainline主線，以品牌創立年份作為致敬，歌頒APEE街頭時裝的底蘊。本季特別推出「APEE 06」足球T恤，將美式復古運動的熱血感，與APEE具辨識度的迷彩DNA融合起來。除了經典的迷彩tee，系列也延伸到包包、手機背帶及髮圈等生活周邊產品。示範造型方面，Ahyeon走的是美式復古街頭路線，Chiquita則以少女活力的街頭風穿搭，來凸顯造型的夏日感覺。

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White Line系列清新少女學院風

今季首次推出的 White Line系列，以柔和色調與溫潤剪裁打造effortless chic日常感，主打低調細節與舒適好穿，適合喜歡甜系校園氛圍、又不想穿得太用力的女孩。Pharita以海軍藍細格紋短版襯衫，配襯淺藍色短牛仔褲，打造恬靜學院風；Asa則穿上淡藍白小格紋連身短裙與同色小背心，疊穿來營造層次，讓溫柔感覺更加溫婉雅致。

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Brown Line派對氛圍與成熟美感

把慵懶與派對感酌融入服裝的Brown Line，以灰褐、奶油米、焦糖棕、藏青等大地色系為基調，主打層次混搭與隨性氛圍。成員Ruka用深藍橫紋針織上衣，與焦糖棕洗水牛仔短裙，配以藍色迷彩心形鏡作為俏皮點睛；Rora以一字肩針織上衣，與黑色泡泡短裙，讓復古與慵懶感微微滲出，不張揚但迷人。

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Blue Line運動系列與渡假風單品

APEE Blue Line系列，採用高彈性機能面料，來製造運動服飾，顏色主打清涼藍調，以及黑白灰等素色，無論是進行瑜珈訓練，或是街頭穿梭練跑，都能令女士輕鬆駕馭。品牌今季將會推出HAWAII DROP——by the sea系列，將熱帶夏日氛圍帶到海岸線，打造輕鬆自在海邊度假風格。這個系列焦點造型為 HAWAII flower mix ABC粉色迷彩比基尼，巧妙揉合熱帶花卉元素與APEE標誌性 ABC 迷彩，勾勒出清新脫俗的少女氣質。

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APEE找來BABYMONSTER示範最新夏裝，召集全球女孩在社交平台展現酷甜時尚態度。

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