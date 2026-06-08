BABYMONSTER為APEE任品牌大使示範最新夏裝 召集全球女孩展現酷甜時尚態度

將於2027年1月9日來港舉行演唱會的韓國女團BABYMONSTER，近日與裏原宿傳奇品牌A Bathing Ape旗下潮流女裝支線APEE合作，推出充滿年輕活力的全新夏日單品，APEE更宣布女團出任品牌大使，並以#ApeeSquad為主題，於社交平台號召全球女孩，共同在衣著中找尋自己風格，重新定義新世代潮流態度，展現又酷又甜女孩形象。

APEE 主線強調街頭感

APEE主打街頭時尚的mainline主線，以品牌創立年份作為致敬，歌頒APEE街頭時裝的底蘊。本季特別推出「APEE 06」足球T恤，將美式復古運動的熱血感，與APEE具辨識度的迷彩DNA融合起來。除了經典的迷彩tee，系列也延伸到包包、手機背帶及髮圈等生活周邊產品。示範造型方面，Ahyeon走的是美式復古街頭路線，Chiquita則以少女活力的街頭風穿搭，來凸顯造型的夏日感覺。